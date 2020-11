Gerbrands is met PSV grote winnaar van strijd met Ajax en Feyenoord

In de raad van commissarissen van de Eredivisie CV zijn geen vertegenwoordigers van Ajax en Feyenoord. De Telegraaf meldt woensdag dat commercieel directeur Menno Geelen en algemeen directeur Mark Koevermans, werkzaam in respectievelijk Amsterdam en Rotterdam, voorrang moeten verlenen aan Toon Gerbrands (PSV) en Robert Eenhoorn (AZ). Beide heren zijn al jaren actief als algemeen directeur in de voetballerij.

Saillant detail is dat Gerbrands in 2016 uit onvrede met het gevoerde beleid nog uit de raad van commissarissen van de Eredivisie CV stapte. Twee jaar later, in 2018, volgde de eveneens kritische Eenhoorn zijn voorbeeld. De nieuwe rvc bestaat naast Gerbrands en Eenhoorn uit Thijs van Es (FC Utrecht), Manfred Laros (Sparta Rotterdam) en Marco Bogers (VVV-Venlo). Martin van Geel, algemeen directeur van Willem II, is als zogeheten toehoorder aangewezen. De commissarissen moeten samen met directeur Jan de Jong de Eredivisie 'leiden en bewaken', zo meldt de ochtendkrant verder. De ECV gaat op termijn samen met de CED (verzameling van Eerste Divisieclubs) op in de Voetbal League. Hierover worden reeds gesprekken gevoerd.

Tijdens de vergadering van afgelopen maandag werd gesuggereerd om twee vertegenwoordigers van de top vier op te nemen in de rvc, al wisten Ajax, PSV, Feyenoord en AZ wegens 'anwege ernstig onderling wantrouwen' daarover geen akkoord te bereiken. Vervolgens werd besloten dat Ajax en PSV gezamenlijk één kandidaat naar voren zouden schuiven. Feyenoord en AZ gingen vervolgens op dezelfde manier te werk. Deze woensdag werden uiteindelijk Gerbrands en Eenhoorn als kandidaten aangewezen. Volgens De Telegraaf is het passeren van Geelen opmerklijk, omdat de Ajax-directeur was aanbevolen door algemeen directeur Edwin van der Sar. De Jong pleitte eveneens voor Geelen, maar Gerbrands weigerde om zijn collega van Ajax voor te laten gaan.

Een nieuwe rvc was noodzakelijk geworden nadat John Jaakke onlangs onvoldoende stemmen kreeg van de achttien clubs in de Eredivisie. Slechts elf clubs wilden door met de voormalig voorzitter van Ajax. PSV-directeur Peter Fossen toonde zich solidair met Jaakke en stapte ook uit de de raad van commissarissen van de Eredivisie CV. Met de terugkeer van Gerbrands is PSV nu alsnog vertegenwoordigd in de rvc, waar de komende tijd voornamelijk zal worden gekeken naar de gevolgen van de coronacrisis voor het Nederlandse voetbal.