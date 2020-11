Ibrahimovic heeft geen spijt van tirade: ‘Sta nog steeds achter die woorden’

Zlatan Ibrahimovic houdt de deur naar de nationale ploeg van Zweden op een kier. D laatste interland van de aanvaller van AC Milan dateert alweer van vier jaar geleden en door recente uitspraken over bondscoach Janne Andersson leek een eventuele comeback voorgoed uitgesloten. De 39-jarige Ibrahimovic laat zich nu echter op een heel andere manier uit over de keuzeheer van Zweden.

"Mocht Andersson mij bellen, dan zou ik zeggen: 'Gun me alsjeblieft wat tijd, ik moet erover nadenken'. Dan moeten we er wel eerst zien uit te komen", benadrukt Ibrahimovic in een onderhoud met Aftonbladet. "Als hij denkt dat ik mij te groot voel voor een terugkeer, dan heb ik sowieso geen interesse. Maar als hij denkt dat ik nog iets kan toevoegen, dan zal ik er zeker over nadenken", aldus de routinier, met 116 interlands namens Zweden achter zijn naam.

Ibrahimovic vond het begin september nog onbegrijpelijk dat Dejan Kulusevski in het Nations League-duel met Frankrijk (0-1 nederlaag) pas in de zeventigste minuut werd ingebracht door Andersson. "Wat een ongelooflijke grap is dit", foeterde de aanvaller op Twitter. "Hiermee wordt nogmaals bewezen dat incompetente mensen op de verkeerde posities het Zweedse voetbal verstikken," Ibrahimovic leek daarmee forse kritiek te leveren op het beleid van Andersson, zonder daarbij specifiek zijn naam te noemen.

Ibrahimovic legt cryptische post uit: ‘Ik wilde mensen in Zweden irriteren’

Een bericht van de spits op Instagram zorgt voor nogal wat beroering in Zweden. Lees artikel

De voormalig international, voor de twaalfde keer uitgeroepen tot Speler van het Jaar in Zweden, brengt bijna drie maanden later een nuance aan. "Ik ken hem niet en heb hem nooit als persoon beoordeeld. Mijn woorden waren gebaseerd op de keuzes die hij maakte als bondscoach en achter die woorden sta ik nog steeds. Ik had het gevoel dat alles waar ik twintig jaar voor had gewerkt binnen één dag was verdwenen. Of mij dat stoort? Ja, natuurlijk stoort mij dat."

Ibrahimovic plaatste eerder deze maand een foto van zichzelf in het shirt van Zweden op Instagram. Hij leek daarmee te hinten op een terugkeer, al was het volgens de spits van AC Milan vooral om reacties uit te lokken. "Ik wilde de mensen in Zweden gewoon irriteren", zo zei hij in gesprek met Sky Italia. "Ibrahimovic legde niet uit waarom hij dat wilde, maar vertelde in januari 2018 wel over zijn afkeer van de Zweedse pers. In een interview met Canal+ zei hij 'sluimerend racisme' te ervaren: hij wordt naar eigen zeggen ander behandeld dan andere Zweden.

Ibrahimovic wordt niet geaccepteerd zoals hij is, gaf hij toen aan. "Als een andere speler dezelfde fouten zou maken als ik, zouden ze hem verdedigen. Bij mij gebeurt dat niet. Maar dat is prima, daar word ik sterker van." Ibrahimovic benadrukte dat hij het over racisme had. "Ik zeg niet dat het racistisch is, maar het is sluimerend racisme. Daar ben ik zeker van. Mijn naam is niet Svensson of Andersson. Als ik blond was, zouden ze mij nog verdedigen als ik bank had overvallen."