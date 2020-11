Bruno Fernandes lacht om zijn record: ‘Ik weet zeker wat iedereen zal zeggen’

Bruno Fernandes blonk dinsdagavond opnieuw uit bij Manchester United. De nummer tien nam in de Champions League tegen Istanbul Basaksehir (4-1 winst) de eerste twee doelpunten voor zijn rekening, waarvan de eerste van enorme schoonheid was. Bruno Fernandes vestigde dinsdag een clubrecord: nooit kwam een middenvelder van Manchester United sneller tot twintig doelpunten dan hij; Bruno Fernandes staat na 35 officiële duels op 21 goals.

Zelf relativeert Bruno Fernandes zijn record met de nodige zelfspot. "Strafschoppen helpen", grijnst de aanvallende middenvelder, die 12 van zijn 21 doelpunten voor Manchester United produceerde via een penalty, tegenover het clubkanaal. "Dat zal iedereen zonder twijfel zeggen. Ik ben er blij mee. Mijn ploeggenoten hebben me vanaf het begin heel goed geholpen." Dinsdag tegen Basaksehir maakte Bruno Fernandes waarschijnlijk zijn mooiste treffer in dienst van United.

De samenvatting van Manchester United - Istanbul Basaksehir

De Portugees stond op de goede plek om een afgeslagen bal uit een hoekschop in één keer prachtig in de kruising te schieten. "Het is mijn eerste goal voor Manchester United vanbuiten the box, al weet ik niet helemaal zeker of ik er echt buiten stond", aldus de middenvelder, die zich inderdaad net achter de krijtlijnen van het zestienmetergebied bevond. "Van jongs af werk ik hier al hard aan en ik hoop dat ik meer doelpunten zoals deze ga maken." Bij zijn tweede doelpunt had Bruno Fernandes geluk dat doelman Mert Günok een voorzet van Alex Telles liet glippen. "Je moet er altijd in geloven dat het kan gebeuren, als je bij een voorzet de zestien inloopt moet je geloven dat de keeper de bal los zal laten, of dat de verdediger een fout begaat."

Opvallend was dat Bruno Fernandes de penalty die even later volgde aan ploeggenoot Marcus Rashford gunde. "Na de wedstrijd tegen West Bromwich Albion (1-0 winst door een strafschop van Bruno Fernandes, red.) heb ik Rashy verteld dat hij de volgende zou nemen", licht hij toe. "Rashy is ook een van de topscorers in de Champions League, dus het is belangrijk voor hem. En voor mij is het meest belangrijke dat het team een doelpunt maakt, dan scoor ik ook."

Ook manager Ole Gunnar Solskjaer werd na afloop van de winst tegen Basaksehir geconfronteerd met het clubrecord van Bruno Fernandes. "Middenvelder? Hij speelt voorin!", lacht de Noor. "Nee, hij maakt een fantastische indruk en je ziet gewoon hoe het vertrouwen kweekt, het geeft andere spelers vertrouwen om hem heen. We weten dat hij op elk moment een kans kan creëren. Dus het is aan de andere spelers om in beweging te blijven, achter de verdediging te duiken, want hij kan je bereiken."