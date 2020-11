Derksen totaal niet onder de indruk van Barça: ‘Een speler voor FC Groningen’

Martin Braithwaite werd dinsdagavond de vierde Deense speler in de geschiedenis die in één Champions League-duel minimaal twee keer wist te scoren, maar de trefzekere spits van Barcelona kan niet rekenen op een positieve beoordeling van Johan Derksen. De analist van SBS 6 noemt Braithwaite 'een speler voor Willem II of FC Groningen'. "Dat is het niveau", stelt Derksen.

Braithwaite had het in de eerste helft tegen Dynamo Kiev (uiteindelijk 0-4 winst) lastig en kwam nauwelijks in het spel voor. "Dit kan echt niet", oordeelde Wim Kieft al in de rust hard over de 29-jarige spits, die na rust belangrijk was voor de ploeg van trainer Ronald Koeman. Eerst leverde Braithwaite (weliswaar) onbedoeld een assist af op Sergiño Dest, om even later met een intikker bij de tweede paal het tweede doelpunt voor zijn rekening te nemen. Braithwaite werd daarna in zijn rug geduwd in de zestien en schoot de daaropvolgende penalty zelf binnen.

De mening van Johan Derksen over Martin Braithwaite

Ondanks zijn uitstekende statistieken heeft hij Derksen ook in de tweede helft niet overtuigd. "Omdat hij dit balletje erin tikt? Ben je nou gek?", zegt hij over de 0-2 van Braithwaite tegen presentatrice Hélène Hendriks, waarna ook beelden getoond worden van de aanloop voor de strafschop. "Dat was een goede beslissing van die man (arbiter Matej Jug, red.). Of het terecht is dat Braithwaite zelf achter de bal gaat staan? Dat gun ik hem wel, en hij legt hem er ook keurig in."

Kieft begrijpt niet waarom Barcelona Braithwaite heeft gekocht. "Je vraagt je af hoe een topclub als Barcelona dan aan zo'n speler komt", aldus de oud-spits. "Hij kwam van een klein clubje als CD Léganes. Hoe gaat dan dan? Hoe scout je dat dan?" Barcelona lichtte in februari de afkoopclausule van Braithwaite, die achttien miljoen euro bedroeg. Door een regel in Spanje mocht Barça vanwege de blessures van Luis Suárez en Ousmane Dembélé buiten de transferperiode om een extra aanvaller uit de eigen competitie aantrekken.

De samenvatting van Dynamo Kiev - Barcelona

Derksen zoekt het antwoord op de vraag van Kieft bij de zaakwaarnemer van Braithwaite. "Die heeft een goede makelaar, want hij heeft bij Toulouse, Girondins Bordeaux en Middlesbrough gespeeld", aldus de analist. "Je maakt mij niet wijs dat al die kleine clubs onder de indruk zijn geraakt van zijn spel, dus die heeft een handige makelaar met een goed netwerk. Iedere keer als zo'n makelaar hem verkoopt is dat kassa. Nu is zo'n jongen verdwaald bij Barcelona, waar hij nooit gelukkig kan zijn, want hij staat met vier tegen twee altijd in het midden, dat weet ik zeker." Kieft voegt nog toe dat hij na zijn goals tegen Kiev wel weer een nieuwe club zal vinden.