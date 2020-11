TOTO's tips: Feyenoord hoopt op één man voor verlossing na 2174 dagen

Na drie weken zonder Europees voetbal zal de vierde speelronde van de groepsfase van de Europa League deze week aanvangen. Feyenoord won afgelopen zondag op karakter het Eredivisie-duel met Fortuna Sittard (1-3). Na bijna een hele wedstrijd met tien man te hebben gespeeld, na de rode kaart voor Orkun Kökçü, is het te hopen dat de Rotterdammers donderdag weer fris voor de dag komen op bezoek bij CSKA Moskou. Na de 3-1 zege tegen de Russen in Rotterdam staat Feyenoord er met vier punten prima voor in de race om de bovenste twee plekken, plaatsen die uiteindelijk recht geven op kwalificatie voor de knock-outfase. CSKA staat met twee punten onderaan in de poule, maar is ook nog lang niet kansloos voor een plek bij de laatste 32 in de Europa League. In samenwerking met TOTO blikken we vooruit op het Europese affiche.

Feyenoord zal met goede hoop naar Rusland afreizen. In het meest recente Europa League-duel werd CSKA immers overtuigend met 3-1 verslagen. Het was de eerste zege voor Feyenoord in deze Europese campagne. Met vier punten uit drie duels staat het elftal van trainer Dick Advocaat gedeeld tweede in de groep en is er volop perspectief om door te gaan naar de volgende ronde. Wat daarbij cruciaal lijkt te zijn is het doorbreken van de matige uitvorm die Feyenoord etaleert in de Europa League. In de voorgaande elf uitduels werd namelijk maar één keer gewonnen, met daarnaast zeven nederlagen en driemaal een gelijkspel. Voor die ene overwinning moeten we helemaal terug naar 11 december 2014, toen Standard Luik met 0-3 aan de kant werd gezet. Feyenoord speelde in het vorige Europa League-duel buitenshuis een puike partij tegen Dinamo Zagreb (0-0), maar onder meer een gemiste strafschop van Steven Berghuis en de rode kaart van Marcos Senesi zorgden ervoor dat de Rotterdammers ondanks het goede spel niet wisten te winnen.

In het afgelopen jaar was het bij Feyenoord in de Europa League zeker niet saai. In de laatste vijf Europese duels van de Rotterdammers vielen namelijk achttien doelpunten (acht voor en tien tegen), een gemiddelde van 3,6 per wedstrijd. Naast het doelpuntloze gelijkspel tegen Dinamo Zagreb vielen er in de overige vier duels telkens minstens vier treffers te noteren. Deze reeks staat in schril contrast met de tien Europa League-wedstrijden die Feyenoord vóór deze periode speelde. Toen vielen er in totaal slechts zeventien doelpunten (zes voor en elf tegen), een gemiddelde van 1,7 per duel.

Wanneer je bij Feyenoord denkt aan de speler die voor doelpunten moet zorgen, zal je snel bij Berghuis uitkomen. De aanvoerder laat dit in de Europa League ook zeker zien, maar een andere speler die zich in Europees verband toont is Kökçü. De negentienjarige middenvelder kreeg afgelopen zondag in het competitieduel met Fortuna al na twaalf minuten een rode kaart. Gelukkig mag hij tegen CSKA gewoon in actie komen. De tweevoudig Turks international was namelijk bij drie van de laatste zeven Europa League-doelpunten van Feyenoord betrokken (één doelpunt en twee assists). CSKA is gewaarschuwd, want die ene treffer van Kökçü kregen zij drie weken geleden om de oren, een schitterende pegel van de middenvelder in de verre hoek.

