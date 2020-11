Ten Hag imponeert ook bij Ajax: ‘Ik heb zoveel spelers transfers zien maken’

Sean Klaiber werkt bij Ajax wederom met Erik ten Hag, de trainer die hij al meemaakte in diens periode als oefenmeester van FC Utrecht. De rechtsbenige vleugelverdediger is vol lof over de coach en volgens Klaiber is Ten Hag helemaal niets veranderd sinds zijn overstap naar de Amsterdamse club. Vooral de tactische kwaliteiten van de Ajax-trainer staan in hoog aanzien bij de rechtsback.

"Het is als vanouds, de trainer is niets veranderd. Hoe hij doet, zijn visie, zijn aanpak; het is echt iets eigens van hem", vertelt Klaiber in een uitgebreid interview met Voetbal International. "De trainer ziet het spelletje zó goed, maar staat tegelijkertijd nooit stil. Hij wil altijd evolueren, altijd beter worden. Dat verlangt hij van zijn spelers, maar ook van zichzelf. Die drive is enorm bij hem en ik merk het nu ook. Ik heb hem uitgebreid meegemaakt bij FC Utrecht, maar ervaar nu weer nieuwe oefenvormen, nieuwe tactieken, een gespecificeerde manier van voetballen en van trainen."

"Hij denkt na over alles. En altijd maar bezig zijn om het team en de spelers individueel beter te maken", vervolgt Klaiber zijn lofzang op Ten Hag, die met Ajax in voorbereiding is op het Champions League-duel met FC Midtjylland van woensdagavond. "Dat heb ik al bij FC Utrecht ervaren en toen was hij nog niet zo bekend. Maar ik heb zoveel spelers om me heen zien groeien en daardoor transfers zien maken. En dat is volgens mij bij Ajax niet anders. De invloed van de trainer is daarbij groot." Klaiber weet dankzij Ten Hag wat een topsportklimaat is. Hij maakt het al eerder mee bij FC Utrecht. "Niet alleen het voetbal zelf, maar ook belangrijke aspecten die daar invloed op hebben, zoals voeding, rust, fysieke prikkels. Dingen die daarvóór nauwelijks ter sprake kwamen, maar sinds zijn komst opeens dagelijkse kost werden."

Klaiber is bij Ajax duidelijk in een andere wereld gestapt. "Ik kan niets negatiefs zeggen over FC Utrecht, zo bedoel ik het dus ook niet, maar bij Ajax is alles top en ligt de lat heel hoog", zo concludeert de flankspeler na enkele maanden in Amsterdam. "Het is winnen én goed spelen. Je moet presteren, maar het voetbal moet ook mooi zijn. Het niveau ligt hoger en het is allemaal veeleisender. Bij een verkeerde bal op een training zitten de spelers er heel kort op. Bij FC Utrecht was het dan vaak: 'Kom op, volgende bal beter'."

Aan Klaiber de taak om de concurrentiestrijd met Noussair Mazraoui te winnen. Laatstgenoemde is voorlopig de eerste keus van Ten Hag voor de rechtsbackpositie. "Geen speler wil op de bank zitten, dat lijkt me logisch. Maar tot op heden heb ik bij Ajax al veel minuten kunnen maken. De concurrentie is groot, dat is ook niet gek bij een topclub. Ik moet het gewoon zelf laten zien, beter worden en presteren als ik de kans krijg", aldus de ambitieuze Klaiber.