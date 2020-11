Bekijk hier hoe Braithwaite in de voetsporen van Schöne en Tomasson trad

Barcelona was dinsdagavond in de groepsfase van de Champions League met 0-4 te sterk voor Dynamo Kiev en plaatste zich zodoende voor de knock-outfase. Ronald Koeman stelde Martin Braithwaite voor het eerst dit seizoen in de basis op en de aanvaller beschaamde het vertrouwen van de Nederlander niet. Braithwaite scoorde tweemaal (plus een assist) en groeide daarmee uit tot de vierde Deen ooit met minimaal een dubbelslag in één Champions League-duel, na Jon Dahl Tomasson (2000, met Feyenoord), Nicklas Bendtner (2010, met Arsenal, hattrick) en Lasse Schöne (2014, met Ajax). Bekijk de samenvatting van de wedstrijd hieronder.

De samenvatting van Dynamo Kiev - Barcelona