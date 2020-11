Andrea Pirlo in de wolken met ‘echte aanvoerder’ Matthijs de Ligt

Matthijs de Ligt verscheen dinsdagavond voor de tweede keer op rij in de basis bij Juventus. Afgelopen zaterdag maakte hij na een afwezigheid van drie maanden vanwege een schouderoperatie zijn rentree tegen Cagliari (2-0 winst). In dat duel maakte de Oranje-international al een sterke indruk en hetzelfde deed hij dinsdag in de Champions League tegen Ferencváros (2-1 winst). Ondanks dat De Ligt bij het tegendoelpunt niet vrijuit ging is trainer Andrea Pirlo lovend over zijn optreden. “Hij is een echte kampioen, als mens en als voetballer.”

De spoeling in de achterhoede is dun in de selectie van Pirlo, daar Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini en Merih Demiral geblesseerd aan de kant staan. De Ligt speelde kort na zijn rentree opnieuw negentig minuten. “Op zijn twintigste wisten we al dat De Ligt een echte aanvoerder was”, zei Pirlo dinsdagavond na afloop van de overwinning in gesprek met Sky Italia. “We wisten dat zijn terugkeer belangrijk zou zijn in defensief opzicht en in het bij elkaar houden van het team met zijn passing van achteruit.”

Ferencváros kwam na negentien minuten op voorsprong nadat De Ligt een kopduel verloor. De Hongaren konden richting het doel van Wojciech Szczesny en maakten de 0-1. Door goals van Cristiano Ronaldo en Álvaro Morata bleven de drie punten in Turijn. “Het was voor ons een zware wedstrijd, omdat Ferencváros heel goed partij bood", aldus De Ligt na afloop. "Zij speelden heel compact, waardoor het voor ons moeilijk was om de vrije man tussen de linies te vinden. Mede daardoor konden we te weinig kansen afdwingen."

De 21-jarige centrumverdediger vindt dat Juventus op sommige momenten in een hoger tempo moet spelen en meer lef moet tonen. “Daarvoor hebben we meer dan genoeg kwaliteit in huis. Als je dat niet doet, maak je het de tegenstander te makkelijk”, zei De Ligt, die de hand in eigen boezem steekt voor het tegendoelpunt. “Ik maakte een fout bij het doelpunt van Ferencváros", aldus de verdediger.