Vermoedelijke opstelling Ajax: David Neres krijgt het vertrouwen

Ajax komt vanavond voor de vierde keer dit seizoen in actie in de groepsfase van de Champions League. De huidige nummer twee van de groepsfase krijgt in de eigen Johan Cruijff ArenA bezoek van FC Midtjylland, dat in de eerste drie groepsduels nog geen punt pakte. Met oog op de komende wedstrijden tegen Liverpool (uit) en Atalanta (thuis) is het voor Ajax belangrijk om op eigen veld te winnen van Midtjylland, net zoals dat drie weken geleden gebeurde op Deense bodem

Ajax begon het Champions League-seizoen met een 0-1 nederlaag tegen Liverpool. Sindsdien speelde de ploeg van trainer Erik ten Hag zes wedstrijden waarin het totaal dertig keer scoorde. Twee van die goals werden gemaakt op 3 november op bezoek bij Midtjylland. Het werd een wedstrijd waar veel om te doen was. Onder anderen André Onana, Dusan Tadic, Davy Klaassen en Ryan Gravenberch mochten in eerste instantie van de Deense autoriteiten niet mochten spelen vanwege de coronamaatregelen. Uiteindelijk viel de schade mee voor Ajax en waren alle belangrijke spelers aanwezig. De Eredivisie-club kende een droomstart in Denemarken en kwam al snel op een 0-2 voorsprong via Antony en Tadic. Anders Dreyer tekende echter al snel voor de aansluitingstreffer, waarna de bezoekers het knap lastig kregen. Halverwege greep Ten Hag in en bracht hij Klaassen als vervanger van de onzichtbare Jurgen Ekkelenkamp. Ajax bleef overeind en boekte zodoende de eerste overwinning van dit Champions League-seizoen.

Met vier punten staat Ajax op de tweede plaats achter koploper Liverpool. Atalanta heeft eveneens vier punten en de verwachting is dat de Amsterdammers het met de Italianen moeten gaan uitvechten wie er samen met the Reds overwinteren in het miljardenbal. Een thuiszege is vanavond dan ook meer dan welkom. Kijkend naar de statistieken wordt dat niet eenvoudig; Ajax won van de laatste thuiswedstrijden in de Champions League slechts eenmaal. Het zijn opvallende cijfers, want op vreemde bodem verloor Ajax onder Ten Hag al vijftien wedstrijden niet. Een knappe prestatie, zeker met clubs als Bayern München, Real Madrid, Juventus, Tottenham Hotspur en Chelsea als tegenstander. De laatste keer dat Ajax in de Johan Cruijff ArenA won in de Champions League was op 17 september tegen Lille OSC (3-0). “Ik ken de cijfers", zei Ten Hag dinsdag tijdens de persconferentie. “Maar wij laten ons geen crisis aanpraten. Natuurlijk hebben wij ook goede thuiswedstrijden gespeeld. En onze prestaties in uitduels zijn gewoon uitzonderlijk goed."

Dusan Tadic: 'Bij een grote verwachting komt ook grote teleurstelling'

Hoe het komt dat Ajax in uitwedstrijden al geruime tijd ongeslagen is? Ten Hag wijst naar de grotere ruimtes die zijn ploeg krijgt. “Dat kan er zeker mee te maken hebben", aldus de trainer. “En ik vind dat we in thuiswedstrijden soms iets geduldiger moeten zijn. Maar je kan niet zeggen dat we in thuisduels met Real, Juventus, Spurs en Chelsea slecht hebben gespeeld. We moeten tegen Midtjylland laten zien dat we thuis ook goed kunnen spelen en winnen.” Ten Hag wil vanavond een beter Ajax zien dan in de uitwedstrijd tegen Midtjylland. De afgelopen weken werkte de Eredivisie-koploper in ieder geval aan het vertrouwen, want in de competitie werd geen punt verspeeld. Toch ziet de trainer nog veel ruimte voor verbetering. De absolute topvorm is nog niet gehaald en de coach verwacht dat vanavond ook nog niet. “Dat zou te snel zijn. Je kunt in deze fase van het seizoen niet verwachten dat alle automatismen al in de ploeg zitten. We zijn groeiende, dat kunnen we vaststellen”, aldus Ten Hag.

Tijdens de persconferentie kwam de uitwedstrijd tegen Midtjylland ter sprake. Voetballend liet Ajax steekjes vallen, zag ook de trainer. “We moeten aan de bal vele malen beter zijn. Na de eerste twintig minuten waren we slecht aan de bal en in het positiespel. Maar daarna hebben we dat tegen FC Utrecht (0-3 winst) al weer goed opgepakt”, vindt hij. Zondag won Ajax met speels gemak van Heracles Almelo (5-0). Vooraf had Ten Hag nog wel wat op te merken over de grasmat, die volgens hem ‘overbelast’ is, mede door de wedstrijden die door het Nederlands elftal in de ArenA zijn gespeeld. “Wij hebben gewoon een goed veld nodig om ons spel te spelen, maar ook zonder goed veld moeten we winnen, dan moet je andere manieren vinden”, zei Ten Hag dinsdag. Ryan Gravenberch vindt dat het probleem niet groter gemaakt moet worden dan het is. “Ik heb niet heel veel problemen met het veld, ik speel er lekker op.”

Gravenberch schoof dinsdag naast Ten Hag aan bij het persmoment. De achttienjarige middenvelder mag zich dit seizoen een vaste basisspeler noemen, ook in de Champions League. De jeugdinternational beaamt dat er nog genoeg aan zijn spel te verbeteren valt. “Ik moet de wedstrijd soms beter lezen”, aldus de Ajacied. “Soms moet ik eerder aansluiten bij de aanvallers. De trainer liet laatst nog beelden zien dat Davy Klaassen de bal had. En ik stond nog dicht bij hem terwijl ik allang naar voren had kunnen rennen. En ik vind dat ik meer doelpunten moet maken.” Hoe hij denkt over het duel van vanavond? “Ik denk dat we het tegen Midtjylland beter moeten doen dan drie weken geleden in de uitwedstrijd, al wonnen we daar wel met 1-2. Als wij ons beste niveau halen, dan winnen we weer van Midtjylland.”

De vermoedelijke Ajax-opstelling volgens het Algemeen Dagblad.

Ajax kwam zondag niet zonder kleerscheuren uit het duel met Heracles. Klaassen viel al vroeg uit nadat hij een tik kreeg van Rai Vloet. Diezelfde Vloet zorgde er even later in de wedstrijd voor dat ook Noussair Mazraoui het veld moest verlaten. Zakaria Labyad viel vervolgens uit met een knieblessure. Dinsdag vertelde Ten Hag dat hij verwacht gewoon over het drietal te beschikken in de Champions League. Klaassen traint vanmiddag niet, maar ik hoop en verwacht dat hij morgen wel beschikbaar is", zei de trainer. "Hij traint niet omdat het nog niet goed genoeg is. Maar wij verwachten dat het herstel zich zo ontwikkelt dat het morgen wel goed is. Maar ik hou slag om de arm. Als hij beschikbaar is, gaat hij ook starten." Mazraoui werd zondag na 45 minuten spelen afgelost door Sean Klaiber. “Mazraoui gaat wel trainen", zei Ten Hag. "Ook dat moeten we gaan bekijken, maar ook daarvan is de verwachting dat hij wel beschikbaar is."

Het Algemeen Dagblad verwacht dat Mazraoui en Klaassen fit genoeg zijn om aan de aftrap te verschijnen. De krant denkt ook dat Labyad een basisplaats krijgt. De verwachting is dat hij start als nummer tien achter Lassina Traoré. Op rechts is David Neres de vervanger van Antony, die zondag ontbrak tegen Heracles. Antony liep tegen FC Utrecht een hamstringblessure op en traint inmiddels weer volop mee met de selectie van Ten Hag, maar naar verwachting zit hij op de bank.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Schuurs, Blind, Tagliafico; Klaassen, Labyad, Gravenberch; Neres, Traoré, Tadic

Vermoedelijke opstelling FC Midtjylland: Hansen; Andersson, Scholz, Sviatchenko, Paulinho; Cajuste, Onyeka; Dreyer, Sisto, Mabil; Kaba