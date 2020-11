Bekijk hier hoe Van de Beek in de schaduw van de sublieme Fernandes speelde

Manchester United gaat in Groep H van de Champions League met negen punten aan kop. De ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer was dinsdagavond op Old Trafford met 4-1 te sterk voor Istanbul Basaksehir. Bruno Fernandes maakte de eerste twee treffers voor the Mancunians, waarbij Donny van de Beek de hele wedstrijd meespeelde. In de competitie wacht de Nederlander nog altijd op zijn basisdebuut. Bekijk de samenvatting hieronder.

De samenvatting van Manchester United - istanbul Basaksehir