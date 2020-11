Sergiño Dest doet er goed aan om vandaag Marca en MD open te slaan

Sergiño Dest droeg dinsdagavond voor de achtste keer het tenue van Barcelona om de schouders en speelde zijn beste wedstrijd voor het team van Ronald Koeman. De rechtsback, die vanwege blessureleed bij Sergi Roberto voorlopig verzekerd lijkt te zijn van een basisplaats, maakte het openingsdoelpunt in de groepswedstrijd tegen Dynamo Kiev in de Champions League (0-4). De kranten in Spanje zijn lyrisch over datgene wat de ex-speler van Ajax in offensief opzicht liet zien, maar tegelijkertijd weifelend over de manier waarop hij zijn defensieve taken vervulde.

Dest kreeg van Sport een zeven voor zijn verrichtingen en moest op dat gebied alleen voorrang verlenen aan Óscar Mingueza en Martin Braithwaite. De respectievelijk debutant en tweevoudig doelpuntenmaker ontvingen beiden een acht. “Alles wat Dest deed, deed hij in de aanval. Daar liet hij zien dat hij een belangrijke voetballer kan zijn”, concludeerde de sportkrant uit Catalonië. “In verdedigend opzicht ging het ietwat moeizamer en liet hij enkele keren de ruimtes in zijn rug té onbeschermd achter. Hij zocht voortdurend naar een connectie met Trincao. Het ontbreekt Dest aan wedstrijdritme, maar hij ging vol energie mee naar voren en zorgde met een raak schot voor de openingstreffer.”

UITGELICHT: Sergino Dest versus. Dynamo Kiev

“Barcelona heeft een rechtsback en het lijkt een goede…”, zo valt bij de beoordelingen van Marca te lezen, verwijzend naar Dest. “Doorslaggevend. Hij zette voortdurend druk naar voren en uiteindelijk was hij degene die de wedstrijd uit balans bracht.” Ook Jordi Alba was tegenover de meest verkochte sportkrant van Spanje zeer lovend over de wedstrijd van de Amerikaans international. “Hij is nog heel jong en is bijzonder gedreven. En hij past, gezien zijn kwaliteiten, tot in de perfectie bij Barcelona. Hij is van een hoog niveau”, beaamde de linkerverdediger van los Azulgrana.

Ook Mundo Deportivo stond stil bij de kwaliteiten van ‘Dest on fire’. “Elke keer als Dest mee naar voren ging, ontstond er gevaar. Hij maakte de 0-1, was met een schot van afstand dicht bij een tweede goal en liet vervolgens met allerlei trucjes zien wat hij op technisch gebied allemaal in huis heeft. Aan de rechterkant lijkt hij meer te genieten dan op links. Hij speelde te allen tijde zeer verticaal en offensief, speelde een belangrijke rol in aanvallend opzicht en maakte ook nog eens de 0-1. Fysiek gezien is het een beest.”

De samenvatting van Dynamo Kiev - Barcelona

“In offensief opzicht is Dest duizend keer beter dan Sergi Roberto”, merkte AS op. “Maar de manier waarop hij verdedigt, is een andere zaak. Daar zal de ex-speler van Ajax nodig in moeten verbeteren. Maar hij is nog heel jong en zijn kwaliteiten zijn buitengewoon. Bovendien had hij een klik met Trincao aan de rechterkant.” Bij ElDesmarque kreeg alleen Braithwaite een hogere beoordeling dan Dest: negen om acht. “Hij was zeer actief gedurende heel de wedstrijd. Hij was offensief, ging graag duels aan en gaf de bal diverse keren voor. Met zijn doelpunt bewees hij wat offensief allemaal kan.”