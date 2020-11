Bekijk hier hoe Erling Braut Haaland het CL-record van een Nederlander breekt

Borussia Dortmund was dinsdagavond in de groepsfase van de Champions League duidelijk een maatje te groot voor Club Brugge. Het team van Lucien Favre was mede dankzij twee doelpunten van Erling Braut Haaland met 3-0 te sterk voor de Belgen. Door zijn goals heeft Haaland een Champions League-record gebbroken. Ruud van Nistelrooij had negentien CL-duels nodig om tot vijftien goals te komen. Haaland deed er slechts twaalf duels over om dat aantal te halen en maakte na rust ook nog eens zijn zestiende treffer. Bekijk hieronder de samenvatting van de wedstrijd.

De samenvatting van Borussia Dortmund - Club Brugge (3-0)