De eerlijke woorden van Ronald Koeman aan debutant Òscar Mingueza

Barcelona plaatste zich dinsdagavond voor de knock-outfase van de Champions League en deed dat tegen Dynamo Kiev (0-4) allerminst in de sterkste opstelling. De Spaanse topclub wordt geplaagd door blessureleed en Ronald Koeman liet daarnaast ook nog eens Lionel Messi en Frenkie de Jong achter op Catalaans grondgebied. Doelpunten van Sergiño Dest, Martin Braithwaite (2) en Antoine Griezmann zorgden ervoor dat Barcelona twaalf punten uit de eerste vier duels heeft gehaald en verder alleen nog met Juventus om de groepswinst strijdt.

“Ik heb een zeer hongerig team gezien, een team dat een goede indruk achterliet”, benadrukte Koeman na afloop. “Vanaf de 0-1 hebben we een geweldige wedstrijd gespeeld. We hebben vier keer gescoord. Belangrijke spelers hebben rust gekregen en de jongeren hebben aan de verwachtingen voldaan. Het doel was plaatsing voor de volgende ronde en dat is gelukt.” Koeman weet niet of hij vaker met deze opstelling zal gaan spelen. “Het was simpelweg het moment om rust te geven aan spelers die een ongelooflijk aantal wedstrijden in de benen hebben. We spelen nog negen wedstrijden tot aan het einde van het kalenderjaar.”

De samenvatting van Dynamo Kiev - Barcelona

“Soms moeten spelers gewoon rust krijgen. Er zijn altijd kansen voor spelers die minder minuten hebben gemaakt. Het is ook belangrijk om die spelers in actie te zien.” Antoine Griezmann kwam na 65 minuten binnen de lijnen en zette in de extra tijd de 0-4 op het scorebord. Koeman kreeg de vraag wat de Fransman nodig heeft om gelukkig te zijn, maar daar kon hij niet zo veel mee. “Ik heb al vaker gezegd dat Griezmann blij oogt. Hij houdt van hard werken en hij geeft het maximale. Het is jammer dat hij niet meer doelpunten heeft gemaakt. Hij heeft kansen gehad. Maar dit doelpunt geeft hem ook zelfvertrouwen.”

“Dat hij niet startte, was om fysieke redenen”, benadrukte Koeman, die Òscar Mingueza als basiskracht in het eerste van Barcelona liet debuteren. De jongeling vormde samen met Clément Lenglet het hart van de defensie. “Het is een jonge jongen, hij speelt al jaren voor Barcelona. Hij moet zich nog meer ontwikkelen en verbeteren, maar dat geldt voor elke jonge speler van Barcelona. Maar hij heeft een goede indruk achtergelaten”, stelde de Nederlander. “Hij maakt een grote kans om ook zondag tegen Osasuna te spelen. En om nog meer wedstrijden te spelen. Hij heeft laten zien dat we op hem kunnen rekenen.”

“Hij zal hard moeten werken om minuten te krijgen, maar de eerste indrukken zijn goed. Dat heeft hij ook de voorbije weken op de training laten zien en nu heeft hij, net als alle anderen, ook aan de verwachtingen op het veld voldaan”, benadrukte Koeman in gesprek met Spaanse media. Voor de 21-jarige Mingueza kwam een droom uit, zo vertelde de verdediger aan Barça TV. “Ik ben heel erg gelukkig dat ik na zo veel jaar en alles wat ik heb moeten doen en laten mijn debuut heb kunnen maken. Het is een droom om dat in de Champions League te mogen doen.”

UITGELICHT: Sergino Dest versus. Dynamo Kiev

“Ik vroeg mij al heel de week af of ik zou spelen of niet en ik was dolblij toen ik het hoorde. Ik was meteen minder nerveus en ik dacht direct aan mijn familie, mijn vriendin en aan iedereen die weet wat ik hier allemaal voor heb moeten doen.” Mingueza hoopt dat het niet alleen bij een basisplaats in Kiev blijft. “Ik hoop dat het het begin van iets moois is.” De basiself van Koeman had een gemiddelde leeftijd van 24 jaar en 206 dagen. Dat was de jongste startopstelling van Barcelona in een Champions League-duel sinds 6 december 2011. Toentertijd trokken de Catalanen met een basiself van gemiddeld 23 jaar en 93 dagen ten strijde tegen BATE Borisov (4-0 winst).