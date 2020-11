Johan Derksen: ‘Dest had geen basisplaats bij Ajax, is geen Barcelona-speler’

Johan Derksen vond Sergiño Dest 'onopvallend' spelen in de Champions League-wedstrijd tussen Dynamo Kiev en Barcelona (0-4). De rechtsback maakte zijn eerste doelpunt voor zijn nieuwe club, maar heeft de analist er nog niet van overtuigd een 'echte Barcelona-speler' te zijn. Desondanks is Derksen blij voor Dest, die door de spierblessure van Sergi Roberto meer kansen lijkt te gaan krijgen onder Ronald Koeman.

Dest brak kort na de pauze de ban voor Barcelona. Martin Braithwaite ondernam een dribbel in het zestienmetergebied en speelde de bal onbedoeld in de voeten van Dest, die opstoomde over de rechterflank. De vleugelverdediger kwam zo vrij voor het doel en plaatste de bal in de verre hoek: 0-1. "Hij kreeg de bal in de kluts mee van die Deen en die schoof hij er goed in. Dat is ontzettend leuk voor die jongen, want dat geeft hem ook enige status in die groep", reageert Derksen bij SBS6.

De 0-1 van Sergiño Dest tegen Dynamo Kiev

"Het zegt wel veel dat Barcelona winkelt in deze prijsklasse. Dest had bij Ajax geen basisplaats", zegt Derksen over de zomeraankoop, die voor minstens 21,2 en maximaal 26,2 miljoen euro overkwam van Ajax. "Ik vond het helemaal geen onaardige back, maar het is nog niet echt een Barcelona-speler." Mede-analist Wim Kieft is iets positiever over Dest. "Hij zet de aanval wel zelf op. Dit zijn hartstikke leuke momenten. En hij is een hartstikke aardige voetballer, zolang hij verdedigend maar niet zoveel hoeft te doen."

Volgens de voormalig aanvaller moet Dest een voorbeeld nemen aan Jordi Alba, de linksback van Barça die halverwege de tweede helft inviel. "Uiteindelijk moet hij net als Jordi Alba de hele kant kunnen bestrijken. Jordi Alba is ook verdedigend fel en scherp", trekt Kieft een contrast met Dest. "Dest is soms nog een beetje dromerig in zijn spel, maar die Jordi Alba legt de ballen ook hartstikke goed neer. Hij is eigenlijk een betere Nicolás Tagliafico, die ook die felheid heeft. Ik weet niet of Dest dat kan bereiken, want er zit iets laconieks in zijn spel. Maar hij is wel heel vaardig."

Sergiño Dest gaat nu ook al akka's maken ??? Geplaatst door voetbalzone op Dinsdag 24 november 2020

In de studio van Ziggo Sport zag analist Danny Blind dat Dest de ruimte kreeg om zijn kwaliteiten te etaleren. Hij trekt een soortgelijke conclusie als Kieft: Dest blinkt uit als hij mee naar voren kan, maar kan in verdedigend opzicht stappen zetten. "Hij kon zich aanvallend uitleven, daar ligt ook zijn kracht natuurlijk. Verdedigend moet hij zich nog steeds blijven ontwikkelen. Hij is heel vaardig en lichtvoetig. Met de blessure van Sergi Roberto is het wel duidelijk dat hij zich goed heeft laten zien vanavond."

Bij Voetbalpraat op FOX Sports wordt het optreden van Dest kort besproken. Kenneth Perez is onder de indruk van de snelheid van de twintigjarige Amerikaans international. "Dest doet het verrassend goed. Vandaag was hij heel actief. Zijn snelheid is van Europees topniveau. Hij herstelt nog steeds heel veel met zijn snelheid. Niet alleen in de Eredivisie."