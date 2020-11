Bekijk hier de Houdini-act van Chelsea en Hakim Ziyech in de CL

Chelsea en Sevilla plaatsen zich dinsdag als eerste twee clubs voor de knock-outfase van de Champions League. Het team van Frank Lampard, die Hakim Ziyech in het laatste kwartier liet invallen, boekte een zwaarbevochten 1-2 zege bij Stade Rennes. Sevilla was tegelijkertijd met dezelfde cijfers te sterk voor FK Krasnodar. Bij beide wedstrijden zat het venijn in de staart. Bekijk de samenvattingen van de wedstrijden hieronder.

De samenvatting van Stade Rennes - Chelsea

De samenvatting van FK Krasnodar - Sevilla