Makkelie speelt cruciale rol bij PSG; V/d Beek trekt zich op aan Bruno Fernandes

Paris Saint-Germain heeft dinsdagavond revanche genomen op RB Leipzig. Waar de Parijzenaren het heenduel in Duitsland nog verloren, won de ploeg van trainer Thomas Tuchel vanavond wel. Dat was te danken aan een vrij makkelijk gegeven penalty door scheidsrechter Danny Makkelie: 1-0. Het andere duel in Groep H werd een prooi voor Manchester United, dat overtuigend afrekende met Istanbul Basaksehir: 4-1. Donny van de Beek speelde als controlerende middenvelder een uitstekende wedstrijd, weliswaar in het kielzog van Bruno Fernandes, die uitblonk.

Paris Saint-Germain - RB Leipzig 1-0

Danny Makkelie wees na tien minuten naar de stip toen Marcel Sabitzer ogenschijnlijk een tikje tegen de enkel van Angel Di Maria gaf en de aanvaller wel heel gewillig naar de grond ging. Neymar nam achter de bal plaats, deed er een seconde of tien over en verschalkte Peter Gulacsi, al zat de doelman er bijna aan: 1-0. Het team van Thomas Tuchel slaagde er echter niet in om controle over de wedstrijd te krijgen. RB Leipzig had diverse keren uitzicht op een gelijkmaker. Een poging van Amadou Haidara was een prooi voor Keylor Navas, Yussuf Poulsen had het vizier niet op scherp en dat gold ook voor Emil Forsberg. Vlak voor rust kwam hij goed tussen Abdou Diallo en Marquinhos in en mikte hij over.

Danny Makkelie geeft een zeer discutabele strafschop aan PSG - Paris Saint-Germain? Geplaatst door voetbalzone op Dinsdag 24 november 2020

Net als in de eerste helft sorteerden de kleine en grote overtredingen ook na rust een negatief effect op het tempo van de wedstrijd. Enkele minuten na rust vloog een inzet van Forsberg langs de kruising en na nog geen uur spelen schoot Kylian Mbappé over na een vrije trap van Di Maria. Justin Kluivert kwam luttele minuten later in het veld voor Dani Olmo en met de Nederlander binnen de lijnen zette Leipzig meer druk op de Parijse defensie. Dat leidde tot een goede kans voor Poulsen, die uit een voorzet van Angeliño over het doel kopte. Het team van Julian Nagelsmann deed er alles aan om nog een late gelijkmaker te forceren, maar de verliezend finalist van vorig seizoen bleef overeind.

Manchester United - Istanbul Basaksehir 4-1

Van de Beek vormde een controlerend blok met Fred, met daarvoor Bruno Fernandes op tien. Manchester United liet er op Old Trafford geen gras over groeien en zag Marcus Rashford al in de tweede minuut stuiten op doelman Mert Günok. Na zeven minuten was het wel raak voor United. Bruno Fernandes wachtte een afvallende bal uit een hoekschop op op de rand van de zestien en raakte ineens kiezelhard en schitterend de kruising: 1-0. Vlak daarna maakte Rashford het af na weergaloos samenspel over diverse schijven van United, maar de treffer werd afgekeurd wegens buitenspel.

Bruno Fernandes met een WERELDGOAL voor Manchester United tegen Istanbul Basakesehir! ?? Geplaatst door voetbalzone op Dinsdag 24 november 2020

Na negentien minuten besloot doelman Alex Telles de bal vanaf links voor te zetten richting spits Edinson Cavani. Keeper Günok dacht de voorzet te onderscheppen, maar liet de bal glippen, waardoor Bruno Fernandes de bal in alle vrijheid in een leeg doel schoof: 2-0. Een klein kwartier later kregen de Engelsen een strafschop, nadat Rashford in de rug werd gelopen door Boli Bolingoli. Bruno Fernandes, de vaste penaltynemer van United, liet het karwei over aan Rashford, die scoorde: 3-0. Basaksehir dook daarna zelf ook twee keer gevaarlijk op en zag Demba Ba eerst over koppen en daarna uit een lastige hoek op het blok van Harry Maguire stuiten.

Daarmee was de wedstrijd gespeeld en na rust was er een stuk minder spektakel te beleven voor beide doelen. Cavani kwam net te laat bij een afgeslagen bal, waardoor Günok onderschepte, terwijl invaller Mason Greenwood een kansrijke poging geblokt zag worden. Eenk kwartier voor tijd bracht Deniz Türüç de spanning enigszins terug. De voormalig aanvaller van Go Ahead Eagles verraste De Gea door een vrije trap van grote afstand ineens op doel te schieten. De keeper zat er nog aan, maar doellijntechnologie wees uit dat de bal achter de lijn was geweest: 3-1. Basaksehir zette nog aan, maar kwam niet meer tot scoren en zag United op de counter toeslaan. Van de Beek stuurde Greenwood diep, die breed legde op Daniel James. De Welshman kon de bal vervolgens in een leeg doel schuiven: 4-1.