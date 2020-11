Haaland voert ongekend gemiddelde in Champions League verder op

Borussia Dortmund en Lazio hebben dinsdag goede zakengedaan in de groepsfase van de Champions League. Het team van trainer Lucien Favre versloeg Club Brugge met 3-0 en blijft met negen punten de dans leiden in Groep F. Erling Braut Haaland scoorde tweemaal en staat na slechts twaalf duels in de Champions League al op zestien goals. Lazio was te sterk voor Zenit Sint-Petersburg en verstevigt de tweede plaats: de voorsprong op de Belgen bedraagt vier punten. Over een week staat de topper tussen Dortmund en Lazio op het programma en speelt Club Brugge in eigen huis tegen Zenit een alles-of-niets-wedstrijd.

Borussia Dortmund - Club Brugge 3-0

Het team van Favre domineerde van de eerste tot de laatste minuut in de eerste helft, met dik zestig procent balbezit, en de ruststand van 2-0 was dan ook verdiend te noemen. Na achttien minuten was het raak toen Erling Braut Haaland een slimme pass van Jadon Sancho ontving en hij de bal aan de linkerkant van het strafschopgebied in de korte hoek achter Simon Mignolet schoot: 1-0. Op slag van rust viel de tweede treffer van die Borussen en dat was er een van wonderschone makelij. Na een overtreding van Eder Balanta op Jude Bellingham schoot Sancho de bal uit een vrije trap heerlijk achter Mignolet: 2-0.

Club Brugge kreeg na een uur spelen de derde treffer om de oren. Ruud Vormer, die net als Noa Lang in de basisopstelling stond, onderschepte in het strafschopgebied weliswaar een pass, maar de bal belandde vervolgens voor de voeten van Haaland. De Noor schoot het leer uit de draai achter Mignolet: 0-3. Dat was ook de eindstand in Dortmund, waar Lang een kwartier voor tijd plaatsmaakte voor Siebe Schrivers.

Lazio - Zenit Sint-Petersburg 3-1

Na drie minuten stond de 1-0 reeds op het scorebord. Ciro Immobile ontving de bal van Lucas Leiva en zag hoe zijn schot vanaf een meter of achttien van richting werd veranderd en in de bovenhoek belandde. Na dik twintig minuten kwam Lazio op 2-0: Joaquin Correa soleerde erop los en legde de bal klaar voor Marco Parolo, die het leer met een schuiver in de linkerhoek mikte. De Romeinse vreugde was echter van korte duur, daar Artem Dzyuba drie minuten later in het strafschopgebied de 2-1 in de linkerhoek schoot. Het duel ging daarna nog op en neer, met zelfs grote kansen over en weer, maar het bleef 2-1 tot aan de rust.

Lazio kwam acht minuten na de onderbreking op 3-1. Wilmar Barrios kon Immobile in eerste instantie niet van de bal af krijgen in het strafschopgebied en gooide er in tweede instantie een onbeholpen tackle uit. De schreeuw van de aanvaller was luid en duidelijk en dat gold ook voor zijn knal vanaf elf meter in de linkerhoek. Zenit moet volgende week in Brugge winnen om uitzicht te blijven houden op een Europa League-ticket.