Sevilla overwintert in Champions League; Idrissi maakt toernooidebuut

Sevilla heeft zich dinsdagavond voor de achtste finales van de Champions League geplaatst. Het team van Julen Lopetegui won in extremis bij FK Krasnodar en gaat nu met Chelsea uitmaken wie Groep E gaat winnen. Beide teams hebben tien punten na vier groepsduels. FK Krasnodar, waar Tonny Vilhena na 67 minuten inviel, en Stade Rennes hebben slecht een schamel punt en strijden de komende weken om het Europa League-ticket. Oussama Idrissi maakte als invaller zijn debuut in de Champions League.

Sevilla speelde een meer dan uitstekende eerste helft en ging al na vier minuten aan de leiding. Na een goede actie van Lucas Ocampos aan de rechterkant kopte Kaio de bal uit diens voorzet weg uit het strafschopgebied, maar het leer kwam precies in de loop van Ivan Rakitic. De Kroaat schoot de bal met een heerlijke volley laag in de linkerhoek: 1-0. Het team van Lopetegui maakte ook in het restant van de eerste helft een zekere indruk, speelde intelligent voetbal en liet FK Krasnodar vooral rennen.

De thuisploeg speelde eveneens gedurfd voetbal en probeerde de tussenstand te nivelleren, maar had te maken met een uitstekende opponent. De beste kans was enkele minuten voor rust, toen een schot van Rémi Cabella kracht ontbeerde en een makkelijke prooi voor Tomas Vaclik was. Het was aan Jules Koundé te danken dat Krasnodar niet vlak na rust op 1-1 kwam. Cabella ontdeed zich van Nemanja Gudelj, passeerde Vaclik en leek de bal in het lege doel te werken, maar had niet op de rechtervoet van Koundé gerekend.

Luttele minuten later viel aan de andere kant net niet de 0-2. Igor Smolnikov blokkeerde een inzet van Munir El Haddadi, waarna Luuk De Jong de bal met een volley niet alsnog kon verzilveren. Een belangrijk moment, daar Krasnodar een minuut later op 1-1 kwam. De thuisploeg tikte de bal goed rond en het was uiteindelijk Wanderson die in het strafschopgebied de bal in het doel joeg. Dat was voor Lopetegui het teken om Karim Rekik en Óliver Torres in het veld te brengen voor Sergio Escudero en Rakitic.

Twintig minuten voor tijd werden ook Ocampos en De Jong naar de kant gehaald, ten faveure van Youssef En-Nesyri en Idrissi, om meer snelheid aan Sevilla toe te voegen. Aan kansen geen gebrek in de slotfase. Een inzet van El Haddadi ging over de kruising, een inzet van En-Nesyri eindigde op de borst van Evgeniy Gorodov en Idrissi raakte zelfs het gezicht van de doelman. Diep in de extra tijd tekende El Haddadi alsnog voor de 1-2.