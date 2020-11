Chelsea ontsnapt na invalbeurt Ziyech en plaatst zich voor volgende ronde

Chelsea heeft zich dinsdagavond op de valreep verzekerd van deelname aan de achtste finales van de Champions League. Het team van Frank Lampard leek een overwinning op Stade Rennes weg te geven, maar sloeg in de eerste minuut van de blessuretijd toe: 1-2. Daardoor is Chelsea zeker van een plek in de top twee van Groep E. Callum Hudson-Odoi en Oliver Giroud kwamen namens Chelsea tot scoren; Hakim Ziyech was als invaller van waarde bij het winnende doelpunt. Björn Kuipers was de scheidsrechter in Frankrijk.

Chelsea had eigenlijk al na drie minuten op voorsprong moeten komen. Hudson-Odoi bezorgde vanaf de linkerflank een lage, stuiterende voorzet op Timo Werner, die circa vijf meter voor het doel kon afronden. Hij schoot de bal hoog over. Halverwege de eerste helft was het echter wél raak; ditmaal was Hudson-Odoi zelf de afmaker. Mason Mount veroverde de bal op de eigen helft en verstuurde vervolgens een afgemeten dieptepass richting Hudson-Odoi. De vervanger van Ziyech was niet meer in te halen door Adrien Truffert en rondde oog in oog met keeper Alfred Gomis gedecideerd af: 0-1.

Na een halfuur kreeg Mount een grote mogelijkheid om de marge te verdubbelen. De aanvallende middenvelder werd bereikt door een voorzet van Ben Chilwell en hoewel Gomis niet goed gepositioneerd leek doordat hij kort ervoor al moest duiken, kreeg hij toch een hand tegen de inzet van Mount. Kort daarna volgde het gevaarlijkste moment van Stade Rennes uit de eerste helft: Lea Siliki schoot vanuit kansrijke positie, vanuit het strafschopgebied, hoog over. Vijf minuten voor tijd kende keeper Edouard Mendy van Chelsea weinig moeite met een inzet van Serhou Guirassy, maar Stade Rennes kende wel een sterk slot van de eerste helft.

Ook in de tweede helft zocht Stade Rennes naar de gelijkmaker. Het duurde echter tot minuut 85 voor die viel. Na een corner van Benjamin Bourigeaud werd spits Serhou Guirassy nauwelijks lastiggevallen, waardoor hij van dichtbij kon binnenkoppen: 1-1. Het doelpunt kwam in figuurlijke zin niet uit de lucht vallen, want de thuisploeg was al een paar keer dreigend. Het gevaarlijkste moment voor de 1-1 vond zestien minuten voor tijd plaats, toen Mendy in twee instanties redding bracht op een kopbal van Gerzino Nyamsi. Twee minuten voor tijd kreeg Chilwell uit een scherpe vrije trap van Ziyech een goede kopkans, maar doelman Gomis bracht redding. Uiteindelijk stond Ziyech toch aan de basis van een goal. De invaller anticipeerde op een zwakke pass van Stade Rennes, sprintte richting doel en bediende Werner. Diens inzet werd nog gekeerd door Gomis, maar mede-invaller Giroud deed de club uit zijn vaderland pijn met een kopbal: 1-2.