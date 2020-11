PSV opent gesprekken met Mino Raiola over contractverlenging

Denzel Dumfries kan een verbeterd en verlengd contract ondertekenen bij PSV, zo meldt De Telegraaf. De Eindhovenaren willen hun 24-jarige aanvoerder, die nu tot medio 2023 vastligt, belonen voor zijn uitstekende ontwikkeling. Technisch manager John de Jong heeft de gesprekken met Mino Raiola, de zaakwaarnemer van Dumfries, geopend.

Een nieuw contract voor Dumfries is voor alle partijen gunstig, zo betoogt PSV. De rechtervleugelverdediger kan een verbeterd salaris tegemoetzien, terwijl PSV zijn transferwaarde met een langdurig contract verder ziet toenemen. De Jong gaf in oktober al aan dolblij te zijn met het verstrijken van de transferperiode, waarin Dumfries opnieuw werd gelinkt aan een transfer naar AC Milan.

PSV beseft dat Dumfries op de lange termijn waarschijnlijk niet uit handen van een grotere Europese club te houden zal zijn, maar wil voor nu dolgraag verder met de rechtsback. Dumfries kwam twee seizoenen geleden voor 5,5 miljoen euro over van sc Heerenveen en knokte zich direct in de basis. Enkele maanden na zijn komst naar PSV liet bondscoach Ronald Koeman hem debuteren in het Nederlands elftal, waarvoor hij nu op veertien interlands staat.

Bij PSV is Dumfries uitgegroeid tot een onmisbare waarde. Mark van Bommel promoveerde de verdediger op de dag af een jaar geleden tot aanvoerder, nadat Ibrahim Afellay en Pablo Rosario niet voldeden in die functie. In totaal staat Dumfries, die pas op zijn 18de in het betaald voetbal kwam bij Sparta Rotterdam, nu op 93 officiële wedstrijden voor PSV, waarin hij 12 keer scoorde en 15 assists afleverde.

Overigens meldt De Telegraaf dat PSV ook voornemens is om met Raiola te gaan praten over de toekomst van Mohamed Ihattaren. De achttienjarige aanvallende middenvelder ligt vast tot medio 2022 en de Eindhovenaren willen dolgraag met hem verlengen. Onduidelijk is hoe Ihattaren en Raiola zelf tegenover een nieuwe verbintenis in het Philips Stadion staan.