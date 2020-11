‘AZ heeft opnieuw concrete interesse in toptalent uit Zweedse competitie’

AZ wil zich na Jesper Karlsson opnieuw versterken met een groot talent uit de Zweedse Allsvenskan, zo meldt het lokale FotbollDirekt. De Alkmaarders zaten zondag op de tribune bij de wedstrijd tussen Hammarby IF en Malmö FF (2-2) om te kijken naar Aimar Sher, een zeventienjarig toptalent dat speelt voor eerstgenoemde club. AZ overweegt een bod neer te leggen voor de Irakese middenvelder, die drie miljoen euro moet kosten.

Sher werd geboren in Irak en verhuisde op vierjarige leeftijd met zijn gezin naar Zweden. Daar heeft de verdedigend ingestelde middenvelder zich op zeventienjarige leeftijd al in de basis gespeeld bij Hammarby, dat zesde staat in de hoogste afdeling van Zweden. Sher maakte dit seizoen in 20 van de 28 gespeelde duels minuten en kwam daarin tot 1 doelpunt en 0 assists. Volgens Fotbolldirekt hebben meerdere buitenlandse clubs belangstelling voor Sher, waaronder dus AZ.

De Alkmaarders stuurden hoofdscout Carlos Aalbers dit weekend naar Zweden om de verrichtingen van hun zeventienjarige doelwit te bekijken. Er zijn naar verluidt al contacten gelegd tussen AZ en Hammarby, maar een bod is nog niet binnengekomen. "Geen commentaar", laat technisch directeur Jesper Jansson van de Zweedse club weten. "Aimar blijft nog een tijdje in Hammarby, maar het is geen wonder dat zo'n goede en jonge speler interesse wekt."

Voor AZ is Zweden allesbehalve onbekend terrein. De Noord-Hollanders telden afgelopen zomer 2,6 miljoen euro neer voor Karlsson van IF Elfsborg. De 22-jarige linksbuiten maakt als vervanger van Oussama Idrissi tot nu toe een uitstekende indruk in het AFAS Stadion en staat na negen officiële duels op vier goals en drie assists. Voor Sher zou AZ dus iets dieper in de buidel moeten tasten, want zijn vraagprijs bedraagt drie miljoen euro. Daarmee zou het toptalent overigens in één klap de duurste speler ooit van Hammarby zijn.