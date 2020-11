Koeman kiest in Kiev voor één debutant in ongebruikelijke basiself

Het Barcelona van Ronald Koeman speelt dinsdag tegen Dynamo Kiev in de Champions League in een ongebruikelijke opstelling. Blessureleed bij tal van spelers én de goede uitgangspositie van de Spaanse topclub in de groepsfase noopte Koeman maandag al om Frenkie de Jong en Lionel Messi niet mee naar Oekraïne te nemen. Barcelona verschijnt dan ook met een opmerkelijke basiself.

Óscar Mingueza maakt als basiskracht zijn debuut in het eerste. De jongeling en Clément Lenglet zijn de enige centrale verdedigers in de wedstrijdselectie van Koeman en vormen dan ook het hart van de defensie. Sergiño Dest en Júnior Firpo nemen op de flanken plaats, met Marc-André ter Stegen op doel. Koeman geeft Jordi Alba rust en laat Firpo zijn derde wedstrijd van het seizoen spelen.

De controleurs in het 4-2-3-1-systeem zijn Miralem Pjanic en Carles Aleña. Laatstgenoemde speelde tot dusver maar zeven minuten en krijgt vanwege zijn fysiek de voorkeur boven Riqui Puig. De aanvallende impulsen vanaf het middenveld worden verzorgd door Trincao, die voor de tweede keer dit seizoen in de basis begint, Philippe Coutinho en Pedri. Niet Antoine Griezmann maar Martin Braithwaite staat in de punt van de aanval.

Barcelona heeft in de groepsfase nog geen enkel punt laten liggen. Het team van Koeman startte met een 5-1 zege op Ferencváros, won met 0-2 bij Juventus en het eerste duel met Dynamo Kiev eindigde in 2-1. Dynamo Kiev hield aan de eerste drie groepsduels alleen een punt over: bij Ferencváros werd met 2-2 gelijkgespeeld. Op de eerste speeldag verloor het team van Mircea Lucescu met 0-2 van Juventus.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Dest, Mingueza, Clément, Júnior Firpo; Pjanic, Aleña; Trincao, Coutinho, Pedri, Braithwaite