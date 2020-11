Ryan Gravenberch kritisch: ‘De trainer liet laatst beelden zien van Klaassen’

Ryan Gravenberch is kritisch op zijn eigen spel. De middenvelder van Ajax beleeft dit seizoen zijn grote doorbraak in de ploeg van Erik ten Hag, maar er is volgens Gravenberch zelf voldoende ruimte voor verbetering. Op de persconferentie voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen FC Midtjylland vertelt Gravenberch over zijn verbeterpunten.

"Ik speel mijn wedstrijden, het gaat lekker. Maar natuurlijk kunnen er dingen beter", beaamt de achttienjarige jeugdexponent daags voor de Champions League-wedstrijd. Hij vindt bijvoorbeeld dat hij wedstrijden soms 'beter moet lezen'. "Soms moet ik eerder aansluiten bij de aanvallers. De trainer liet laatst nog beelden zien dat Davy Klaassen de bal had. En ik stond nog dicht bij hem, terwijl ik allang naar voren had kunnen rennen. En ik vind dat ik meer doelpunten moet maken."

Gravenberch had een basisplaats in de laatste negen officiële duels van Ajax. Hij speelt aan de linkerkant op het middenveld; zondag vergeleek analist Marciano Vink zijn rol in de wedstrijd tegen Heracles Almelo (5-0 zege) met die van Frenkie de Jong in het verleden bij Ajax. "Ik vond hem heel rustig en relaxed. Aan de linkerkant bood hij zich aan, een beetje in de Frenkie-rol: opdribbelen, de mensen tussen de linies zoeken", zei Vink.

Na het thuisduel met Heracles ging het echter ook over de kwaliteit van het veld, waar Liverpool-trainer Jürgen Klopp ook al zijn beklag over deed na het Champions League-duel in Amsterdam van 21 oktober. "Maar ik heb er weinig last van", verzekerde Gravenberch. "Ik speel er wel lekker op geloof ik. Ik denk dat we het woensdag tegen Midtjylland beter moeten doen dan drie weken geleden in de uitwedstrijd, al wonnen we daar wel met 1-2. Als wij ons beste niveau halen, dan winnen we weer van Midtjylland", wordt de jonge middenvelder geciteerd door De Telegraaf.