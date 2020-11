Jan Boskamp na ziekteklachten negatief getest op coronavirus

Jan Boskamp is negatief getest op het coronavirus, zo meldt Veronica Inside dinsdagavond. De 72-jarige analist zou maandagavond eigenlijk aanschuiven bij het praatprogramma, maar bleef vanwege ziekteklachten thuis in België. Dinsdagmiddag werd al bekend dat Boskamp zich beter voelde en 's avonds blijkt dat hij niet besmet is met het coronavirus.

De gezondheid van Boskamp kwam maandagavond ter sprake in Veronica Inside. "Hij is er vandaag helaas niet bij", opende presentator Wilfred Genee het programma. "Nee, maar daar maken we geen grappen over", antwoordde Johan Derksen. "We hopen dat hij snel herstelt, namens ons allemaal: van harte beterschap", aldus Genee. Boskamp werd in het programma vervangen door Wim Kieft.

Later in het televisieprogramma kwam analist en goede vriend René van der Gijp nog eens terug op de gezondheidssituatie van Boskamp. "We moeten het misschien nog even over Jan hebben, Johan. Jij zei dat er niet bij, maar Jan heeft hoge koorts, hè", zei de oud-rechtsbuiten. Derksen antwoordde daarop: "Jan heeft de verschijnselen van corona. Hij heeft de test gedaan, dat hoort hij morgen (dinsdag, red.) pas. Maar hij had vanavond weer hoge koorts. En Jan zit natuurlijk in een risicogroep, hij moet echt uitkijken."

Dinsdagmiddag schreef journalist Simon Zijlemans, die met de trainer in ruste regelmatig de duels in de Europa League analyseert op RTL7, dat Boskamp zich al beter voelde. "Plus, 'Feyenoord wordt dit jaar weer kampioen, dus ik blijf nog even hoor jongen'", citeerde hij de oud-voetballer. Boskamp is een fervent supporter van Feyenoord, de club die hij tijdens zijn actieve loopbaan ook diende. Hij zit normaal gesproken ook regelmatig in De Kuip voor thuiswedstrijden, al is dat vanwege de coronacrisis al enige tijd niet mogelijk.