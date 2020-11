Frank Lampard verrast en houdt Hakim Ziyech buiten basiself van Chelsea

Hakim Ziyech heeft dinsdagavond geen basisplaats in de uitwedstrijd tussen Stade Rennes en Chelsea in de Champions League. De rechtsbuiten van the Blues stond aan de aftrap in de laatste vijf officiële duels, maar neemt vanaf 18.55 uur plaats op de bank. Callum Hudson-Odoi neemt zijn plaats in de voorhoede over.

Trainer Frank Lampard voert vier wijzigingen door ten opzichte van de gewonnen competitiewedstrijd tegen Newcastle United (0-2) van zaterdag. Thiago Silva kreeg zaterdag nog rust na zijn lange trip naar Brazilië gedurende de interlandperiode, maar staat nu in de basis. Daardoor neemt Antonio Rüdiger plaats op de bank. Het is niet de enige wijziging in de achterhoede: rechtsback Reece James maakt plaats voor César Azpilicueta.

Op het middenveld neemt Jorginho de plek van N'Golo Kanté als controlerende middenvelder over. Mateo Kovacic en Mason Mount opereren opnieuw vanaf de flanken. Hudson-Odoi krijgt voorin de voorkeur boven Ziyech over en heeft daarmee zijn eerste basisplaats sinds de uitwedstrijd tegen FC Krasnodar (0-4 zege) van 28 oktober. Hij vormt een aanvalslinie met Tammy Abraham en Timo Werner.

Chelsea was twee weken geleden nog met 3-0 te sterk voor de opponent uit Frankrijk. De ploeg van Lampard gaat samen met Sevilla aan kop in Groep E: beide clubs hebben zeven punten verzameld. Een overwinning in Rennes is voor Chelsea genoeg om zich te verzekeren van een plek in de achtste finales van de Champions League. Stade Rennes heeft nog maar een punt verzameld.

Opstelling Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Zouma, Thiago Silva, Chilwell; Kovacic, Jorginho, Mount; Hudson-Odoi, Abraham, Werner

Opstelling Stade Rennes: Gomis; Traoré, Da Silva, Nyamsi, Truffert; Bourigeaud, N'Zonzi, Camavinga; Doku, Guirassy, Lea Siliki