Frenkie de Jong speelde bijna voor andere Eredivisie-club dan Ajax of PSV

Karel Brandsma, hoofd scouting van sc Heerenveen, heeft bevestigd dat Frenkie de Jong in 2015 dicht bij een overstap naar de club uit Friesland was. De middenvelder speelde destijds in de jeugdopleiding van Willem II en zou in augustus 2015 op achttienjarige leeftijd naar Ajax verkassen. Vanwege 'persoonlijke omstandigheden' viste Heerenveen achter het net, vertelt Brandsma.

In een interview met de podcast Radio Camataru van supportersplatform FeanOnline vertelt Brandsma dat het scoutingsteam, bestaande uit Bert Pijffers en Peter Maas (nu hoofdscout bij NAC Breda), de komst van De Jong wel zag zitten. "Op een gegeven moment zijn we heel dicht bij het vastleggen van Frenkie de Jong geweest", blikt hij terug.

In april 2015 sprak Heerenveen 'uitvoerig' met De Jong, zijn management, zijn vader en zijn opa over een stap naar Friesland. "Uiteindelijk is dat om persoonlijke omstandigheden van Frenkie op dat moment niet doorgegaan. Een aantal maanden later is Frenkie toen naar Ajax gegaan. Dat vond ik ook wel erg jammer." De Jong tekende bij Ajax en bleef tot 2019 bij die club. Inmiddels is hij vaste basisspeler bij Barcelona en het Nederlands elftal.

Dat Heerenveen ooit belangstelling had voor de huidige middenvelder van Barcelona, werd in 2019 al bevestigd door zijn moeder Marjon Schuchhard in een interview met NRC Handelsblad. Ze zei zelfs dat De Jong, die ook in de belangstelling van PSV stond, een voorkeur had voor Heerenveen. Uiteindelijk was De Jong echter blij dat hij niet voor Heerenveen koos, want in 2016 werd Jurgen Streppel aangesteld als trainer van die club. Streppel liet De Jong bij Willem II amper aan spelen toekomen.