The Times: Serieus tienjarenplan ligt klaar voor Lionel Messi

Manchester City heeft een tienjarenplan opgesteld om het maximale uit de eventuele komst van Lionel Messi te halen, zo stelt The Times. De doorgaans betrouwbare Britse krant weet te melden dat City de aanvaller van Barcelona in de zomer transfervrij wil aantrekken. Na een onbepaalde periode in Engeland kan Messi later nog ondergebracht worden bij een van de andere clubs uit de City Football Group (CFG).

Afgelopen zomer probeerde Messi al een transfer naar Manchester City te forceren, zo bevestigt de kwaliteitskrant. Barcelona hield Messi echter aan zijn contract en vroeg om het volstrekt onrealistische bedrag van 700 miljoen euro. Daarop bleef de 33-jarige Argentijn tegen wil en dank in Catalonië. In januari zou Messi nog een kleine transfersom kunnen opleveren voor Barça, maar City heeft daar geen trek in. De Engelse grootmacht zet in op een transfervrije komst van Messi per 1 juli.

Vanaf dat moment wordt Messi toegevoegd aan de selectie van manager Josep Guardiola, die de Zuid-Amerikaan goed kent uit zijn vier jaar lange periode in Barcelona. City verwacht dat de marketinginkomsten na de komst van Messi gigantisch zullen toenemen en zal na het eerste seizoen bepalen of de komst van de Argentijn ook sportief een succes is. Aan de hand daarvan kan besloten worden of de aanvaller nog een tweede seizoen in het noorden van Engeland zal blijven.

Indien dat niet het geval is, wil de City Football Group Messi onderbrengen bij een van zijn andere negen clubs. De meest voor de hand liggende optie is New York City FC uit de Amerikaanse Major League Soccer, maar ook het Japanse Yokohama F Marinos en het Australische Melbourne City FC behoren dan tot de mogelijkheden. Messi zal dan een ambassadeursrol voor de CFG vervullen tot hij zijn voetballoopbaan definitief beëindigt.