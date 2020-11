Arsenal en Liverpool azen op Turkse middenvelder

Sander Berge is wederom op de radar verschenen van Arsenal. Manager Mikel Arteta wilde hem in januari van dit jaar al naar Londen halen, maar de Noorse middenvelder koos destijds voor een contract bij Sheffield United. (VG)

Takefusa Kubo wil Villarreal in de transferperiode in januari alweer verlaten. De door Real Madrid verhuurde aanvaller is ontevreden over zijn reserverol en zoekt een club waar hij wekelijks aan spelen kan toekomen. (El Periódico Mediterráneo)

Sergio Romero mag tegen een gereduceerde transfersom weg bij Manchester United. De Argentijnse doelman is inmiddels derde keus achter David de Gea en Dean Henderson en mag voor zes miljoen euro vertrekken. (The Sun)