Erik ten Hag deelt op persconferentie goed nieuws uit ziekenboeg

Ajax kan woensdag tegen FC Midtjylland vermoedelijk gewoon beschikken over Davy Klaassen en Nousair Mazraoui. De middenvelder en rechtsback vielen met lichte blessures uit tegen Heracles Almelo (5-0 winst), maar zijn naar verwachting van trainer Erik ten Hag op tijd fit voor het Champions League-duel van woensdag. Ook Antony, die Heracles moest laten schieten, is fit bevonden.

Klaassen raakte zondag geblesseerd na een tik van Rai Vloet en moest zich vervolgens laten vervangen door Jurgen Ekkelenkamp. "Klaassen traint vanmiddag niet, maar ik hoop en verwacht dat hij morgen wel beschikbaar is", aldus Ten Hag op de persconferentie. "Hij traint niet omdat het nog niet goed genoeg is. Maar wij verwachten dat het herstel zich zo ontwikkelt dat het morgen wel goed is. Maar ik hou slag om de arm. Als hij beschikbaar is, gaat hij ook starten."

Ook Mazraoui kampt met lichte klachten. De rechtsback werd tegen Heracles in de rust afgelost door Sean Klaiber. "Mazraoui gaat wel trainen", aldus Ten Hag. "Ook dat moeten we gaan bekijken, maar ook daarvan is de verwachting dat hij wel beschikbaar is." Ajax won het uitduel met Midtjylland met 1-2 zonder al te veel overtuiging. Ten Hag beseft dat zijn ploeg woensdag in eigen huis beter zal moeten.

"We zullen aan de bal vele malen beter moeten zijn", weet Ten Hag. "De eerste twintig minuten tegen Midtjylland deden we het eigenlijk perfect en scoorden we ook twee goede goals", doelt de oefenmeester op de snelle openingstreffers van Antony en Dusan Tadic. "Daarna waren we aan de bal gewoon slecht in ons positiespel. Dat kan een keer gebeuren. Dat hebben we daarna denk ik goed opgepakt, bijvoorbeeld bij FC Utrecht (0-3 zege, red.)."

Het veld in de Johan Cruijff ArenA blijft een zorgenkindje, maar dat mag volgens Ten Hag geen excuus zijn. "Wij hebben gewoon een goed veld nodig om te winnen. Maar ook als we geen goed veld hebben, moeten wij nog steeds winnen, dus dan zullen we andere wegen moeten vinden om dat te doen. Het veld mag nooit een excuus zijn, dat hebben we zelf in de hand. Wij moeten een weg vinden om uiteindelijk die winst binnen te slepen."

Ten Hag deelt verder mee dat de uitslagen van de coronatests van de selectie van Ajax al binnen zijn. "Iedereen is beschikbaar", zegt de coach. "Of die tests me slapeloze nachten bezorgen? Nee, geen slapeloze nachten, we zijn er inmiddels wel aan gewend. Maar het is wel prettig dat we op dit tijdstip al weten dat alle testen goed zijn, dat iedereen kan spelen." Vlak voor de uitwedstrijd kregen de Amsterdammers te maken met elf positieve tests, maar die bleken veelal vals-positief.