Ronaldo woedend na uitblijven goals: ‘Hij maakte een kleinerend gebaar’

Juventus won begin november zonder al teveel moeite van Ferencvaros (1-4) in de groepsfase van de Champions League. Desondanks was Cristiano Ronaldo na afloop van de ontmoeting in Hongarije allesbehalve in een feeststemming, zo onthult Marcel Heister. Volgens de middenvelder van Ferencvaros was de Portugese aanvaller, die wel voor één assist tekende, boos over het feit dat hij niet tot scoren was gekomen.

Ronaldo weigerde na het eenzijdige duel in Boedapest zelfs om zijn shirt te ruilen met die van Heister. "Hij maakte op mij een gefrustreerde en boze indruk", blikt de middenvelder uit Duitsland terug in een interview met Goal en SPOX. "Toen ik om zijn shirt vroeg maakte hij een kleinerend gebaar met zijn hand richting mij. Dat kwam misschien omdat hij tegen ons geen doelpunt wist te maken. Maar het kan ook zijn doordat ik de bal van hem afpakte toen hij aan een dribbel begon. Er is zelfs een foto van, die ik later ook op Instagram heb geplaatst. Dat was het mooiste moment uit mijn voetballeven!"

Heister kwam tijdens deze editie van de Champions League ook al oog in oog te staan met Lionel Messi, toen Barcelona in het Camp Nou met 5-1 won van Ferencvaros. "Ik stond in de spelerstunnel opeens naast sterspelers die ik alleen kende van FIFA op de PlayStation", vervolgt de Duitser zijn terugblik. "Ik herinner me dat Messi stond te praten met Ousmane Dembélé en dat ik echt dacht dat ik aan het dagdromen was. Andere mensen zouden er echt een moord voor doen om in de buurt van Messi en Ronaldo te kunnen komen."

"Ik mocht met ze op één veld staan, al moest ik er alles aan doen om geen Panna te krijgen", zegt Heister met de nodige zelfspot. "Het maakt mij heel gelukkig dat ik dit allemaal mee heb mogen maken." De middenvelder probeerde ook met Messi shirtjes te ruilen, al leverde dat niet het gewenste resultaat op. "Dat had ik heel graag gewild. Maar toen ik zag dat iedereen zijn shirt wilde hebben, heb ik de jacht gelijk opgegeven. Messi gebaarde naar anderen dat hij zijn shirt in de spelerstunnel zou ruilen, maar in plaats daarvan verdween hij meteen."