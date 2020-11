Bizarre handsbal tegen Galatasaray leidt tot storm op social media

Mugdat Çelik speelde maandagavond namens Kayserispor tegen Galatasaray niet bepaald de meest gelukkige wedstrijd van zijn carrière. De dertigjarige spits veroorzaakte tijdens het weerzien met de club waar hij in het seizoen 2018/19 speelde een strafschop en werd na ruim een uur spelen van het veld gestuurd met zijn tweede gele kaart. Çelik baarde echter het meeste opzien met een bizarre handsbal en de beelden daarvan hebben tot een ware storm op social media geleid.

De door Genclerbirligi opgeleide Çelik kwam in de zomer van 2019 via Nazilli Belediyespor, Balikesirspor en Akhisarspor bij Galatasaray terecht. De spits verzorgde namens de Turkse topclub vier doelpunten en een assist in achttien officiële wedstrijden, alvorens hij na een jaar alweer naar Gaziantep FK vertrok. Çelik kwam afgelopen zomer bij Kayserispor terecht en kreeg van trainer Samet Aybaba een basisplaats tijdens het weerzien met Galatasaray, terwijl hij in de vier wedstrijden hiervoor op de reservebank begon.

Çelik kreeg in de eerste helft een gele kaart voor een uiterst opvallende handsbal. Na ruim een uur spelen werd zijn dramatische optreden gecompleteerd, toen hij een overtreding beging op Martin Linnes binnen het strafschopgebied. Na inmenging van de VAR gaf scheidsrechter Turgut Doman een strafschop en een tweede gele kaart voor Çelik, waardoor hij het veld moest verlaten. Na afloop van het duel, dat door een rake strafschop van Mbaye Diagne en een treffer van Gustavo Campanharo namens Kayserispor in 1-1 eindigde, gingen met name de beelden van de opvallende handsbal van Çelik rond op social media, ook buiten Turkije.

Mugdat Çelik (ex-Galatasaray, nu Kayserispor) tegen Galatasaray: een penalty veroorzaakt en een rode kaart gekregen. Maar dit was veruit het meest bizarre moment van zijn wedstrijd. ?? Geplaatst door voetbalzone op Dinsdag 24 november 2020

Er werd Çelik bijvoorbeeld verweten dat hij zijn oude club opzettelijk zou hebben geholpen, dus dat er sprake was van matchfixing. Hij zag zich zelfs genoodzaakt om zijn Twitter-account na afloop van het duel in de Türk Telekom Arena op slot te zetten. “Mijn loyaliteit ligt altijd bij de club waar ik nu speel. Een wedstrijd van je eigen team verkopen, is hetzelfde als je vrouw verkopen”, reageerde Çelik na afloop in gesprek met Beyaz TV. Ook voor de opvallende handsbal had hij een verklaring.

“Ik pakte die bal, omdat ik daar viel en het erop leek dat Linnes kon doorlopen richting onze keeper (Silviu Lung junior, red.). Ze praten over me, vanwege het incident met Jailson”, wijst Çelik op een gebeurtenis tijdens de derby tussen Galatasaray en Fenerbahçe in november 2018, waarin hij het als wisselspeler aan de stok kreeg met Jailson. “Ik kan met een zuiver geweten gaan slapen. We hebben hier een punt gepakt en daar ben ik het meest blij mee.”

Trainer Aybaba nam het na afloop op voor Çelik. “Voetballers kunnen dit soort dingen nu eenmaal doen in een wedstrijd. Mugdat is een speler van wie we heel veel verwachten. Hij kan fouten maken en wij proberen dat te herstellen. We zullen alles doen om een speler voor ons te winnen en hem niet te verliezen”, sprak de trainer van Kayserispor. Zijn ploeg kon het punt op bezoek bij nummer drie Galatasaray goed gebruiken, want Kayserispor bevindt zich momenteel in de staart van de Süper Lig. Na acht wedstrijden bezet de ploeg van Aybaba met zeven punten de achttiende plaats in de Turkse competitie, een plek die aan het einde van het seizoen degradatie betekent.