Advocaat wil comeback Feyenoorder niet uitvergroten: ‘Moet niet uitmaken’

Tyrell Malacia ontbreekt donderdag bij Feyenoord in het Europa League-duel met CSKA Moskou, zo heeft trainer Dick Advocaat dinsdagmiddag op de persconferentie laten weten. De linksback heeft nog teveel last van een voetblessure. Collega-verdediger Uros Spajic heeft twee negatieve coronatesten ingeleverd en is er dus wél bij in Rusland. Bryan Linssen, die zondag werd gewisseld tegen Fortuna Sittard, heeft gewoon getraind en neemt dus ook plaats in het vliegtuig richting de Russische hoofdstad.

Advocaat heeft nog wel zorgen om Jens Toornstra. De middenvelder viel in het uitduel met Fortuna geblesseerd uit met een hamstringblessure en er zijn dus nog twijfels rondom zijn inzetbaarheid tegen CSKA. "Iedereen die er zondag bij was stapt in het vliegtuig", verklaart de Feyenoord-coach tijdens de persbijeenkomst in De Kuip. "Linssen heeft vandaag vol meegetraind, maar Toornstra is een vraagteken, want hij heeft apart getraind. Maar hij gaat wel mee." Ook de verdediging van Feyenoord passeert de revue. "Spajic haakt aan, maar Malacia niet."

Voor Spajic is het een tijdelijke terugkeer in Rusland. De centrumverdediger heeft namelijk een verleden bij FK Krasnodar. Hij kent het Russische voetbal dus redelijk goed. "Maar dat moet niet uitmaken, toch?", vraagt Advocaat zich hardop af. "Als je Europees voetbal speelt, dan moet je een prestatie leveren. Zeker tegen die ploeg, dat wordt gewoon een lastige wedstrijd. Het gevoel is goed, laat ik het zo zeggen." Feyenoord, waar tevens Justin Bijlow en Ridgeciano Haps ontbreken, won drie weken geleden met 3-1 van CSKA. De ontmoeting van donderdag begint donderdag om 18.55 uur Nederlandse tijd.

Advocaat hoopt uiteraard op een goed resultaat in Rusland. "Maar wat is een goed resultaat?", vraagt de Feyenoord-coach aan de aanwezige journalisten in Rotterdam. "Dat weet je na afloop pas. We gaan daarheen om te winnen, maar gaandeweg een wedstrijd kan een gelijkspel ook een goed resultaat zijn. We zullen wel moeten oppassen en zorgen dat we tactisch net zo goed staan als in de thuiswedstrijd. Dan maken we een kans. Maar CSKA is net zo bang voor ons, hoor, na die eerste wedstrijd. Dat weet ik wel zeker", aldus de strijdbare Advocaat.