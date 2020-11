Positief signaal Boskamp: ‘Feyenoord wordt kampioen, dus ik blijf nog even’

Het lijkt alweer beter te gaan met de gezondheid van Jan Boskamp. Journalist Simon Zijlemans, die met de trainer in ruste regelmatig de duels in de Europa League analyseert op RTL7, meldt dinsdag via Twitter dat Boskamp zich inmiddels een stuk prettiger voelt. Laatstgenoemde moet nog wel de definitieve uitslag van de coronatest krijgen. In Veronica Inside werd maandagavond nog met zorg gesproken over de fysieke gesteldheid van de tafelgast.

"Toch voorzichtig een pak van m'n hart. Jan Boskamp (die nog steeds wacht op de uitslag van z'n coronatest) voelt zich vandaag al een stuk beter dan de afgelopen dagen", zo schrijft Zijlemans dinsdag op zijn Twitter-pagina. "Plus, "Feyenoord wordt dit jaar weer kampioen, dus ik blijf nog even hoor jongen." De 72-jarige Boskamp is een fervent supporter van Feyenoord, de club die hij tijdens zijn actieve loopbaan ook diende. Hij zit normaal gesproken ook regelmatig in De Kuip voor thuiswedstrijden, al is dat vanwege de coronacrisis al enige tijd niet mogelijk.

Toch voorzichtig een pak van m'n hart. Jan Boskamp (die nog steeds wacht op de uitslag van z'n coronatest) voelt zich vandaag al een stuk beter dan de afgelopen dagen. Plus, "Feyenoord wordt dit jaar weer kampioen, dus ik blijf nog even hoor jongen". pic.twitter.com/LgVZjVDgxf — Simon Zijlemans (@SimonZijlemans) November 24, 2020

De gezondheid van Boskamp kwam maandagavond ter tafel in Veronica Inside, waar collega-analist Wim Kieft zijn plaats innam. "Hij is er vandaag helaas niet bij", opende presentator Wilfred Genee het programma. "Nee, maar daar maken we geen grappen over", antwoordde Johan Derksen. "We hopen dat hij snel herstelt, namens ons allemaal: van harte beterschap", aldus Genee.

Later in het televisieprogramma kwam analist en goede vriend René van der Gijp nog eens terug op de gezondheidssituatie van Boskamp. "We moeten het misschien nog even over Jan hebben, Johan. Jij zei dat er niet bij, maar Jan heeft hoge koorts, hè", zei de oud-rechtsbuiten. Derksen antwoordde daarop: "Jan heeft de verschijnselen van corona. Hij heeft de test gedaan, dat hoort hij morgen (dinsdag, red.) pas. Maar hij had vanavond weer hoge koorts. En Jan zit natuurlijk in een risicogroep, hij moet echt uitkijken", verwees Derksen naar de leeftijd van Boskamp.

Mannen van Veronica Inside serieus bezorgd om gezondheid Boskamp