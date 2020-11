Waarom Wayne Rooney de BlackBerry van Ravel Morrison kapot gooide

Ravel Morrison stond in de jeugd van Manchester United te boek als een van de grootste talenten. Sir Alex Ferguson noemde de nu 27-jarige aanvallende middenvelder, tegenwoordig in dienst van ADO Den Haag, ooit ‘het grootste talent dat hij op die leeftijd zag’. Wayne Rooney vertelt in de UTD Podcast dat hij geprobeerd heeft om Morrison op het rechte pad te houden en zelfs een keer zijn telefoon kapot heeft gegooid.

“Ik denk dat alle jeugdspelers moeten kijken naar Morrison om nederigheid te leren. Hij was in het verleden oprecht een buitengewoon talent bij Manchester United. Iedereen geloofde er heilig in dat Morrison een geweldige carrière voor zich had liggen en een speler van wereldklasse zou worden. Door problemen met zijn persoonlijkheid heeft hij alleen nooit verder kunnen groeien”, geeft Rooney te kennen. “Hij was werkelijk briljant op de training, we dachten allemaal dat hij de top zou gaan halen. Ik vind het enorm teleurstellend dat hij dat niet gered heeft.”

Morrison maakte in 2010 op zeventienjarige leeftijd zijn debuut in de hoofdmacht van Manchester United. Hij speelde slechts drie wedstrijden voor the Red Devils, voor hij in 2012 naar West Ham United vertrok. Via Birmingham City, Queens Park Rangers, Cardiff City, Lazio, opnieuw Queens Park Rangers, Atlas Guadalajara, Östersund, Sheffield United en Middlesbrough kwam de voormalig jeugdinternational van Engeland en tegenwoordig international voor Jamaica bij ADO Den Haag terecht. In de Hofstad speelde hij dit seizoen voorlopig vier wedstrijden, waarvan twee als basisspeler.

“Iedereen kon zien dat hij problemen had en een aantal mensen hebben geprobeerd hem te helpen. Ik heb ook met hem gesproken”, stelt Rooney. Hij haalt een incident uit de kleedkamer aan, waarmee hij in zekere zin probeerde om de ogen van Morrison te openen. “Op een gegeven moment heb ik zijn telefoon kapot gegooid. Toen hij nog in de Onder-23 speelde, kwam hij de kleedkamer van het eerste binnen. Mijn telefoon lag in de oplader. Maar hij haalde die van mij eruit, om zijn telefoon in de oplader te leggen.”

“We hadden destijds van die BlackBerry-telefoons, waar je e-mailadres op de voorkant stond. In eerste instantie dacht ik dat de telefoon van een van de jongens van het eerste was”, gaat de 35-jarige aanvaller, die tegenwoordig na het vertrek van Phillip Cocu speler/trainer is bij Derby County, verder. “Toen ik zag dat de telefoon van een van de reserves was, heb ik die kapot gegooid. Gary Neville heeft ook verschillende dingen geprobeerd, hij nam hem bijvoorbeeld in huis. Maar dat heeft allemaal niet geholpen.”