‘Ik beet hem niet, hè, bij Luis Suárez zag je later tandafdrukken’

Sébastien Sansoni vestigde in februari 2007 alle aandacht op zich door in de derby met NEC een bijtende beweging te maken richting Roy Beerens, die destijds in Nijmegen onder contract stond. De Franse verdediger, die drie seizoenen doorbracht bij Vitesse, heeft jaren later nog steeds spijt van de onbezonnen actie, al benadrukt Sansoni tevens dat het incident in de Gelredome enorm is opgeblazen.

"Dat was niet goed, hè. Stomme acties. Af en toe was ik een beetje gek", concludeert de zelfkritische Sansoni in een uitgebreide terugblik met VICE Sports. "Dat is ook het temperament dat ik heb meegekregen als jongen uit Marseille. Wij hebben veel meer pit en vuur dan Fransen uit andere delen van het land. Wij hebben meer Zuid-Amerikaans bloed." Wat betreft de ruzie met Beerens wil de voormalig Vitesse-stopper wel één en ander opgehelderd hebben.

"ik beet hem niet, hè", benadrukt Sansoni ruim dertien jaar later. "Bij Luis Suárez zag je later tandafdrukken in de huid bij Otman Bakkal en Giorgio Chiellini. Ik kan me voorstellen dat Beerens schrok, maar hij heeft zijn neus nog, haha. Al reageerde hij alsof zijn neus eraf was. Vanaf toen werd ik Le Cannibale. Mijn vrouw was er niet trots op. Ik liet me ook meeslepen door die verdediger van NEC met die lange haren…" Sansoni verwijst met die uitspraak naar voormalig ploeggenoot Patrick Pothuizen, jarenlang het boegbeeld van NEC.

"A really bad guy, really bad. Op het veld bedoel ik dan. Ik ken hem niet daarbuiten", maakt Sansoni onderscheid tussen de mens en de voetballer Pothuizen. "Ik had een overtreding gemaakt en die Pothuizen kwam op mij af alsof ik iemand had vermoord. Hij schold me voor van alles uit. Fuck off to France, dat soort dingen. Daarna kwam er nog een speler van NEC en vervolgens stond Beerens voor mijn neus en riep ook wat. Toen knapte er iets bij mij. Ik had niet die bijtbeweging moeten maken, maar achteraf had ik Pothuizen nog graag een dreun willen geven."

Sansoni werd vaak herinnerd aan het incident met Beerens: "Aad de Mos (toenmalig trainer Vitesse, red.) riep wel eens bij de lunch: 'Jongens pas op voor je neus, daar is Sébastien!' Abubakari Yakubu maakte er ook geintjes over", aldus de in 2009 bij Vitesse vertrokken verdediger, die na zijn Nederlandse periode nog periodes kende in de Israëlische en Russische competitie. In 2013 zette hij definitief een punt achter zijn loopbaan.