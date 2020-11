Gestopte speler lacht om gerucht over opvolging van Piqué

Barcelona is naarstig op zoek naar versterkingen in defensief opzicht, nu Gerard Piqué vanwege een zware knieblessure maandenlang uit de roulatie is. El Chiringuito en AS schuiven dinsdag verrassenderwijs Ezequiel Garay naar voren als mogelijke optie. De inmiddels 34-jarige centrumverdediger heeft een transfervrije status na zijn vertrek bij Valencia afgelopen zomer. Javier Mascherano, door bovengenoemd medium ook genoemd als mogelijke opvolger, is naar eigen zeggen sowieso geen optie.

De onlangs gestopte Mascherano wordt in een uitzending van El Chiringuito TV in verband gebracht met een verrassende terugkeer bij het kwakkelende Barcelona. De voormalig middenvelder verwijst het gerucht via Twitter al snel naar het rijk der fabelen. "Alsjeblieft zeg, dat is helemaal niet nodig", schrijft de 36-jarige Argentijn, die in zijn periode bij Barcelona regelmatig als verdediger fungeerde. Achter de woorden plaatst Mascherano, die tussen 2011 en 2018 onder meer tweemaal de Champions League veroverde in het Camp Nou, driemaal een emoji van een lachend gezicht.

Pero por favorrrrrrr. Ni hace falta ?????? https://t.co/YYjLmuiGl1 — Javier Mascherano (@Mascherano) November 24, 2020

Garay verliet Valencia na het nodige moddergooien in de Spaanse media. De routinier had graag zijn contract bij los Che verlengd, maar een definitieve deal kwam nooit van de grond. Garay liet korte tijd later via de sociale media weten dat hij zich slecht behandeld voelde door de clubleiding en bij de verdediger was er teven onvrede over verhalen dat hij een vorstelijk salaris van bijna drie miljoen euro had afgewezen. Valencia benadrukte echter dat Garay verschillende contractvoorstellen had ontvangen, aanbiedingen die telkens werden verworpen door de Argentijn.

Barcelona heeft naast Garay nog meer ijzers in het vuur. Eric García is namelijk ook nog steeds in beeld bij trainer Ronald Koeman. De door de Catalanen opgeleide mandekker wenst zijn aflopende contract bij Manchester City niet te verlengen en een terugkeer richting Spanje lijkt voor de hand te liggen. Door de zware blessure van Piqué zou Barcelona in plaast van volgend jaar zomer in de transferperiode in januari al zaken willen doen met het management van García.

Koeman beschikt met Clément Lenglet momenteel over slechts één fitte centrumverdediger, want naast Piqué verblijven ook Samuel Umtiti en Ronald Araújo in de ziekenboeg. De Catalanen zijn momenteel in voorbereiding op het Champions League-duel met Dynamo Kiev van dinsdagavond. Koeman besloot vanwege het overvolle speelschema om Lionel Messi en Frenkie de Jong thuis te laten voor de trip richting Oekraïne.

