‘Christian Eriksen moet in ‘megaruildeal’ overstap naar Real Madrid maken’

Christian Eriksen maakt in januari mogelijk de overstap naar Real Madrid. Sky Deutschland weet te melden dat de eerste contacten tussen de Koninklijke en Internazionale zijn gelegd over een ‘megaruildeal’, die de in Spanje overbodige Isco naar Milaan moet loodsen. Er moeten in de onderhandelingen echter nog wel flinke plooien worden gladgestreken.

Tottenham Hotspur wist Internazionale er in januari van te overtuigen om 27 miljoen euro neer te leggen voor Eriksen, die op dat moment nog maar zes maanden contractduur te gaan had in Londen. De Deense spelmaker had het vanaf zijn aankomst in Italië lastig en wist zich geen moment tot een vaste waarde te ontwikkelen. Eriksen staat na 33 officiële duels voor Inter op 4 goals en 3 assists. De laatste drie wedstrijden mocht hij zelfs niet invallen van trainer Antonio Conte en een vertrek bij Internazionale lijkt nu aanstaande te zijn.

Onder meer Borussia Dortmund, Manchester United, Arsenal, Tottenham Hotspur en Paris Saint-Germain warden recent genoemd als gegadigden voor Eriksen. Nu kan dus ook Real Madrid in dit rijtje toegevoegd worden. De Koninklijke wil Isco de omgekeerde weg laten bewandelen, maar vraagt tegelijkertijd zestig tot zeventig miljoen euro voor de 28-jarige aanvallende middenvelder. Dat is een stuk meer dan de geschatte waarde van Eriksen, die weliswaar nog een tot 2024 lopend contract heeft in Milaan, maar niet in waarde gestegen lijkt te zijn sinds zijn komst naar Internazionale.

Sky Deutschland schrijft dat Internazionale en Real Madrid, die woensdag tegenover elkaar staan in de Champions League, nog een behoorlijk gat te dichten hebben in de onderhandelingen. Overigens bestaat er meer belangstelling voor Francisco Román Alarcón Suárez, zoals Isco voluit heet. Eerder werd de 38-voudig Spaans international gelinkt aan Everton en Juventus. “Isco wil het graag in een andere competitie proberen”, zei vader en zaakwaarnemer Paco Alarcón in gesprek met El Larguero. Isco heeft bij Real Madrid nog een contract tot medio 2022 en speelde dit seizoen voorlopig zeven wedstrijden, waarvan drie als basisspeler. “Maar er is nog geen officiële aanbieding. Bij Real Madrid blijven zou ook geen probleem zijn.”