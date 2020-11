Neymar keert terug bij start van cruciale periode Tuchel bij PSG

De komende acht dagen worden cruciaal voor de positie van Thomas Tuchel bij Paris Saint-Germain, zo weet Goal dinsdag te melden. Alleen goede resultaten tegen RB Leipzig (dinsdagavond) en Manchester United (2 december) kunnen zorgen voor een langer verblijf van de Duitse coach in Parijs, zo klinkt het. PSG haalde slechts drie punten uit de eerste drie duels in de groepsfase van de Champions League, tot onvrede van de ambitieuze clubleiding in het Parc des Princes.

Tuchel moet ervoor zorgen dat PSG minstens vier punten overhoudt aan de ontmoetingen met RB Leipzig en Manchester United, om zo uitzicht te houden op plaatsing voor de achtste finale van het miljardenbal. De Franse grootmacht stond eind augustus nog in de finale van de Champions League, al was men in de eindstrijd niet opgewassen tegen Bayern München: 0-1. Drie maanden later dreigt gezien de huidige derde plaats een vervolg in de Europa League, wat zorgt voor grote twijfel over het aanblijven van de in 2018 aangestelde Tuchel bij PSG.

Er zijn intern vooral zorgen over de mentale weerbaarheid van de selectie van PSG. Begin november ging men met 2-1 onderuit tegen RB Leipzig, ondanks een 0-1 voorsprong halverwege. Afgelopen vrijdag blameerde de koploper in Ligue 1 zich op bezoek bij AS Monaco. Een comfortabele 0-2 voorsprong, dankzij twee treffers van Kylian Mbappé, verdween als sneeuw voor de zon en na negentig minuten stapte PSG met een 3-2 nederlaag van het veld. De grillige prestatiecurve wordt in Frankrijk in verband gebracht met de blessuregevoeligheid van Neymar. De aanvaller kampte enkele weken met een hamstringblessure. PSG heeft dinsdag echter wereldkundig gemaakt dat hij is opgenomen in de selectie voor het treffen met RB Leipzig van dinsdagavond.

Tuchel weet dat wat betreft zijn toekomst veel afhangt van de vorm van Neymar. "We hebben hem hard nodig, het is van cruciaal belang dat hij speelt", liet de PSG-trainer optekenen in de Franse media in aanloop naar de clash met de Duitsers. "Hij heeft het vertrouwen, beschikt over de kwaliteiten en de broodnodige ervaring. Neymar is absoluut een sleutelspeler binnen dit elftal. Op fysiek gebied is er nog een inhaalslag te maken, maar het is zeker dat hij morgen (dinsdag, red.) start. Hij is op fysiek en mentaal vlak in staat om deze wedstrijd te spelen. Ik hoop van harte dat het hem allemaal niet teveel wordt, wij zullen hem in ieder geval voor honderd procent steunen. Neymar staat er niet alleen voor." De Braziliaan viel eind oktober geblesseerd uit in het uitduel met Istanbul Basaksehir (0-2) en kwam sindsdien niet in actie voor PSG.