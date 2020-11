TOTO's tips: Ajax gaat voor eerste thuiszege in CL in ruim een jaar tijd

Ajax begon met een gemakkelijke zege op Heracles Almelo (5-0) sterk aan het loodzware blok drie van dit seizoen. De Amsterdammers spelen tussen 22 november en 23 december in totaal liefst tien wedstrijden. Zes keer treedt Ajax aan in de Eredivisie, drie keer speelt de ploeg in de Champions League en afgelopen zaterdag werden trainer Erik ten Hag en zijn manschappen gekoppeld aan FC Utrecht voor een wedstrijd in de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker. Maar eerst zullen alle pijlen gericht zijn op het treffen met FC Midtjylland van aankomende woensdag. Bij een overwinning is Ajax in ieder geval zeker van Europese overwintering, samen met TOTO blikken wij vooruit op dit treffen!

In het drukke schema komt het niet slecht uit dat Ajax niet hoeft te reizen voor het duel met de Denen, want dat had de vorige keer door coronaperikelen nogal wat voeten in de aarde. Toch is er verder niet echt sprake van een thuisvoordeel voor de Amsterdamse club. Na het duel met Heracles van zondag was er wat kritiek op het veld in de Johan Cruijff Arena, terwijl Ajax in de Champions League thuis sowieso tegenvallende resultaten boekt. Van de laatste acht duels in het miljardenbal in eigen huis won Ajax er slechts één. Op 17 september 2019 werd er met 3-0 gewonnen van Lille OSC. In die reeks van acht wedstrijden speelde Ajax thuis gelijk tegen Bayern München (3-3) en Juventus (1-1) en werd er verloren van Real Madrid (1-2), Tottenham Hotspur (2-3), Chelsea (0-1), Valencia (0-1) en Liverpool (0-1). Tegen die laatste drie tegenstanders wist Ajax zelfs niet tot scoren te komen. Op papier is FC Midtjylland niet van het niveau van de vorige tegenstanders van de ploeg van Ten Hag, waardoor Ajax als favoriet begint aan de ontmoeting van woensdag.

Vanwege het drukke speelschema zou het zomaar kunnen dat Ten Hag enkele wijzigingen doorvoert. Een basisplaats voor Quincy Promes behoort zeker tot de mogelijkheden. Met pijntjes bij Zakaria Labyad en Dusan Tadic en de blessure van Antony zit Ajax wellicht niet zo ruim in de aanvallers tegen FC Midtjylland. Hoewel hij wat kwakkelt met zijn vorm, kan Promes in de Champions League redelijk goede cijfers overleggen. De vleugelaanvaller, die in het heenduel met FC Midtjylland de assist gaf bij de treffer van Tadic, was in elf basisplaatsen in het miljardenbal goed voor zes doelpunten en drie assists. Bij zijn laatste zes basisplaatsen voor Ajax in de Champions League kwam hij tot vier treffers en één assist. Promes zal gebrand zijn om weer eens een goede wedstrijd te spelen, al is het even afwachten of Ten Hag hem speeltijd gunt.

Ajax begon het heenduel met FC Midtjylland zeer voortvarend. De ploeg stond na dertien minuten al op een comfortabele 0-2 voorsprong. Niet veel later maakten de Denen via Anders Dreyer de aansluitingstreffer. Dit is tot dusver de enige treffer die de opponent van Ajax wist te maken in deze Champions League-campagne. Olympique Marseille is de enige ploeg in de groepsfase zonder nog maar één doelpunt. Wanneer het Ajax lukt om Dreyer in deze ontmoeting in toom te houden, dan is de kans op een clean sheet groot. De voormalig Heerenveen-speler was goed voor de meeste schoten (negen), schoten op doel (vier) en Expected Goals (1.67) van zijn elftal.

