Club Brugge zonder Dennis tegen Dortmund na bizarre ruzie in spelersbus

Club Brugge neemt het vanavond op tegen Borussia Dortmund zonder Emmanuel Dennis. De Nigeriaanse aanvaller is er niet bij in de Champions League vanwege een disciplinaire schorsing. Volgens Het Laatste Nieuws is Dennis geschorst na een merkwaardig incident in de spelersbus. Hij is boos uit de bus gestapt omdat hij niet op zijn eigen plek mocht zitten.

Maandagochtend, vlak voordat Club Brugge met de spelersbus vertrok op weg naar Dortmund, zou de bom zijn gebarsten in het Belfius Basecamp, het trainingscomplex van de Belgische topclub. Aanleiding voor de onenigheid was Dennis, die in de bus was gaan zitten op een stoel die omwille de coronamaatregelen niet voor hem bestemd was. Stafleden, de teammanager, ploeggenoten en trainer Philippe Clement wezen hem op het feit dat hij daar niet mocht zitten. Daarop is een ‘felle discussie’ ontstaan, waarna Dennis ‘boos de bus verliet’. De bus is uiteindelijk zonder Dennis naar Duitsland vertrokken.

Navraag van de krant leert dat Dennis het de afgelopen weken al niet zo nauw nam met de regels binnen Club Brugge. Clement liet tijdens de persconferentie al weten dat Dennis er tegen Dortmund vanwege een disciplinaire schorsing niet bij is. Volgens het dagblad dreigt een stevige financiële sanctie voor Dennis. “Het zou verbazen mochten er daarnaast geen sportieve gevolgen komen voor de Nigeriaan”, zo klinkt het. Een afgeketste transfer naar West Bromwich Albion afgelopen zomer zou de achterliggende reden zijn voor zijn gedrag. “In de catacomben voelt hij zich onaantastbaar, op het trainingsveld doet hij maar wat."

Binnen de spelersgroep is er volgens de krant veel irritatie richting de 23-jarige Nigeriaans international. Verschillende spelers zouden zich al sinds het begin van de voorbereiding aan hem ergeren. “Het is vooral het gedrag en 'houdinkje' waarmee Dennis zich in Westkapelle onmogelijk maakt, in een kleedkamer waar de ideale schoonzonen niet op één hand te tellen zijn”, schrijft Het Laatste Nieuws. “Velen van hen vinden Dennis de helft van de tijd maar een 'eng mannetje', dat enkel met zichzelf bezig is.”