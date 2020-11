Dinsdag, 24 November 2020

Raheem Sterling kan megacontract ondertekenen

Isco heeft via zijn management gevraagd of hij Real Madrid in de winterstop mag verlaten. De door Everton en Juventus begeerde middenvelder geeft daarbij de voorkeur aan een overstap richting de Premier League of Serie A. (Marca)

Harry Winks heeft bij Tottenham Hotspur het verzoek ingediend om hem in januari te verhuren, bij voorkeur aan een andere club in de Premier League. De verdedigende middenvelder wil met het oog op het EK in beeld blijven bij bondscoach Gareth Southgate. (Football Insider)

Manchester City wil graag langer door met Raheem Sterling. De Engels international kan zijn contract verlengen tot aan de zomer van 2025 tegenover een salaris van 235.000 euro per week. (Daily Mirror)

Arsenal gaat opnieuw om de tafel met Folarin Balogun om te praten over een nieuw contract. De aanvaller beschikt over een aflopende verbintenis bij the Gunners en mag in dat kader vanaf 1 januari praten met clubs buiten Engeland. (The Athletic)

AS Roma is van plan om de prestatiegerelateerde optie in het tot 2021 lopende contract van Henrikh Mkhitaryan te lichten. Met de nieuwe deal ligt de dit seizoen goed presterende vleugelaanvaller tot medio 2022 vast in Stadio Olimpico. (La Gazzetta dello Sport)