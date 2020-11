‘De klik met Ajax was niet honderd procent, het was lastig met mijn speelstijl’

Rasmus Kristensen maakte in de zomer van 2019 de overstap van Ajax naar Red Bull Salzburg, de club waarmee hij woensdag aantreedt tegen Bayern München. Waar de rechtsback zich een basisspeler mag noemen bij de Oostenrijkse topclub, moest hij in Amsterdam genoegen nemen met een bijrol. In gesprek met Sky Sport Austria kijkt de Deense verdediger terug op zijn tijd bij Ajax. “De match met Ajax was niet honderd procent goed”, aldus de 23-jarige Kristensen.

Ajax nam Kristensen in 2018 voor vijf miljoen euro over van FC Midtjylland. Hij kwam in alle competities 27 keer in actie voor de Amsterdammers. Hij scoorde een keer, in de finale van de TOTO KNVB Beker tegen Willem II (0-4). “Met mijn speelstijl was het daar moeilijk voor mij”, zegt de 23-jarige rechtervleugelverdediger. “In Denemarken heb ik bij FC Midtjylland dezelfde tactiek en mentaliteit meegemaakt als bij Salzburg, ik kon weer terugstappen op mijn oude speelstijl”, vervolgt Kristensen.

Toch heeft hij geen spijt gehad van zijn keuze voor Ajax. “Ajax was voor mij een erg goede beslissing, ik ben aan de bal en technisch veel beter geworden en heb bij Ajax veel geleerd. Ik geloof dat Salzburg beter bij me past.” Na een jaar kwam er al een einde aan de samenwerking tussen de Nederlandse topclub en Kristensen, die voor ongeveer vijf miljoen euro werd verkocht aan Salzburg, waar hij vastligt tot medio 2024.

Aan het begin van dit jaar liep Kristensen een hamstringblessure op. Hij stond maanden aan de kant, maar is inmiddels weer op de weg terug. “De timing van mijn blessure was slecht, want ik speelde erg goed. Maar ik ben op de weg terug. Fysiek ben ik nu honderd procent fit, maar voetballend heb ik nog een paar procent nodig. Maar we spelen genoeg wedstrijden, dus dat komt vanzelf wel", besluit Kristensen.