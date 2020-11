Van der Vaart weigerde opvallend voorstel: ‘Ik voelde me weer half amateur’

Rafael van der Vaart trainde in de voorbereiding op het seizoen 2018/19 mee bij PEC Zwolle, maar tot een rentree in de Eredivisie kwam het niet. Op uitnodiging van toenmalig trainer John van ’t Schip liep de oud-speler van onder meer Real Madrid en Tottenham Hotspur twee weken mee met de Eredivisie-club. In gesprek met het Algemeen Dagblad noemt Van der Vaart die periode ‘misschien wel de twee mooiste weken’ uit zijn carrière.

In de zomer van 2018 zat Van der Vaart zonder club en dus waagde Van ’t Schip een poging. De oud-Ajacied zag een kans in Zwolle wel zitten en dus besloot hij mee te gaan trainen. “Dat waren misschien wel de twee mooiste weken in mijn carrière. Tijdens het trainingskamp voelde ik me weer half amateur. Klaverjassen op het terras, bitterballetje erbij”, aldus de oud-voetballer tegenover de krant, die meldt dat hij een aanbod afsloeg om zich op de donderdagen te melden en na de wedstrijden terug te vliegen naar Denemarken.

Van der Vaart is immers woonachtig in Esbjerg, waar hij vier jaar geleden introk bij zijn vriendin en tevens handbalster Estavana Polman. Hij ging daar in op een aanbieding van Esbjerg, maar dat werd geen succes en dus zette hij in 2018 een punt achter zijn loopbaan. Bij Esbjerg krijgt de veertienjarige zoon van Van der Vaart, Damian, intussen de kans in de jeugdopleiding. “Ik ben voorzichtig, al kan iedereen met een beetje kwaliteit hier tegenwoordig prof worden”, stelt Van der Vaart. “Ik zie dingen waar je in mijn tijd meteen voor werd gewisseld. Damian was spits, maar is nu meer een middenvelder met een goede techniek. Een rechtspoot ook, anders dan ik.”

De voormalig Oranje-international timmert inmiddels hard aan de weg als analist bij de NOS en Ziggo Sport. “Dat vind ik het allerleukste. Ik had nooit gedacht dat ik hier zo veel plezier uit zou halen”, vertelt Van der Vaart, die geniet van het vak als analist. Hij laat het niet na om soms opvallende uitspraken te doen. “Als ik trainer word, ga ik waarschijnlijk ook zo lullen. Maar als Steven Berghuis er drie inschiet, wat boeit het mij dan dat hij een paar keer zijn man laat lopen? Sommige dingen moet je niet willen zien. Ik wijs graag naar briljante ingevingen van een Ziyech of Ihattaren. Ik wil verwend worden.”