Scheidsrechters melden zich anoniem bij De Telegraaf; Van Egmond verbaasd

Een aantal scheidsrechters uit het betaald voetbal heeft zich gemeld bij De Telegraaf uit onvrede over de gang van zaken met betrekking tot de VAR. Na de geseponeerde rode kaart van Lucas Bernadou van FC Emmen en de onterechte penalty die PSV zondag kreeg tegen FC Twente op advies van de videoscheidsrechter is voor hen de maat vol, zo klinkt het. Uit angst voor represailles willen de zogenoemde klokkenluiders anoniem blijven. De arbiters geven aan dat zij de adviezen van de VAR niet meer durven te negeren. “We staan allemaal stijf van de zenuwen”, zegt een scheidsrechter, een uitspraak die door de anderen wordt bevestigd.

Bernadou kreeg rood tegen AZ, terwijl de kaart een dag later werd geseponeerd. Het was alweer de zesde geseponeerde rode kaart na negen speelronden. De scheidsrechters wijzen naar het beleid van scheidsrechtersbaas Dick van Egmond. “Dick staat intern enorm onder druk, omdat hij er maar niet in slaagt een duidelijke lijn uit te zetten”, zeggen twee scheidsrechters tegenover de krant. “Daarom hamert hij tijdens bijeenkomsten voortdurend op het niet mogen missen van rode kaarten. Hij heeft liever een onterecht gegeven rode kaart dan een gemiste overtreding die rood waard is. Maar het meest bizarre is dat hij dreigt. Wie een advies van de VAR negeert, is de volgende speelronde vrij. Volgens hem heeft de VAR altijd gelijk.”

Bas Nijhuis is ook gepolst door de krant en hoeft niet anoniem te worden geciteerd. De arbiter zegt dat er wel degelijk ruimte is om de VAR te negeren. “Als ik het niet met de VAR eens ben, dan blijf ik bij mijn beslissing. Blijkt die na afloop niet goed te zijn, dan weet ik dat de consequenties voor mij zijn”, legt Nijhuis uit. “Ik zal me misschien niet populair maken bij mijn collega’s, maar in zekere zin begrijp ik Dick wel. Als je voor het scherm dezelfde fout maakt als in het veld, terwijl je de goede beslissing van de VAR krijgt aangereikt, is dat niet best.”

Stengs over de VAR en rode kaart: 'Intentie maakt blijkbaar niet uit'

Nijhuis denkt te weten waar de onvrede bij zijn collega’s vandaan komt. Hij denkt dat het besluit van Van Egmond om eigenwijze arbiters die de VAR negeren en uiteindelijk de verkeerde beslissing nemen te straffen, verlammend werkt ‘op een aantal jongens, dat misschien daarom maar blind de VAR volgt’. “Wellicht is dat straffen met een weekeinde vrij, dat een scheidsrechter in zijn portemonnee raakt, niet zo’n goed idee. Aan de andere kant: als een spits twee opgelegde kansen mist, wordt hij ook gewisseld. En de UEFA neemt het ons ook niet in dank af als we de VAR onterecht negeren.”

De klokkenluiders noemen het beleid van Van Egmond een ‘schrikbewind’. Daardoor zouden veel verkeerde keuzes gemaakt worden op het veld, waardoor hun gezag afneemt. Dit leidt weer tot irritatie bij trainers en spelers. De scheidsrechters laten anoniem aan de krant weten dat zij hopen dat de KNVB-directie ingrijpt. “Dit wordt van kwaad tot erger. Geen trainer of speler in de Eredivisie weet nog waar hij aan toe is. De druk moet eraf, want die leidt alleen maar tot meer foute beslissingen. Het liefst hadden we dit met Dick zelf besproken, maar tegenspraak wordt niet getolereerd. Dan word je gestraft met je aanstellingen.”

Reactie Dick van Egmond

Van Egmond is door De Telegraaf naar een reactie gevraagd. De scheidsrechtersbaas laat weten dat hij verbaasd is doordat een aantal scheidsrechters anoniem hun beklag heeft gedaan. “Anoniem, terwijl we in Zeist altijd alles open en eerlijk bespreken. Laat ze een voorbeeld nemen aan Bas Nijhuis”, zegt Van Egmond. Hij vindt het vreemd dat er scheidsrechters stijf staan van de zenuwen. “Kennelijk onderscheiden de grote scheidsrechters zich door voor het scherm goed te kunnen handelen.”

Van Egmond benadrukt dat scheidsrechters zelf de eindverantwoordelijke zijn en een VAR-advies mogen negeren. Hij bevestigt dat scheidsrechters in de Eredivisie bij het negeren van de VAR soms worden gestraft met een week vrijaf. “Al is de consequentie niet hard, maar afhankelijk van de grootte van de fout én de gevolgen die deze voor het wedstrijdverloop heeft. Maar ik snap het probleem niet zo. Internationaal sta je drie maanden aan de kant als je – ondanks een goede VAR-ingreep – bij je foute beslissing blijft.”