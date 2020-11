Geen akkoord tussen Ajax, Feyenoord, PSV en AZ door ‘groot wantrouwen’

Ajax, Feyenoord, PSV en AZ hebben nog geen overeenstemming weten te bereiken over welke clubdirecteuren worden aangesteld als vertegenwoordigers in de Raad van Commissarissen van de Eredivisie CV. De vier grootste clubs van Nederland hebben gezamenlijk twee plekken in de ECV te verdelen, maar vanwege 'diepe onderlinge verdeeldheid' is het bereiken van een akkoord moeilijk, zo meldt De Telegraaf.

De vier topclubs bedongen eerder bij de collega-Eredivisie-clubs dat ze voortaan twee comissarisstoelen te verdelen hebben in de Eredivisie CV, waar dat voorheen één plek was. Feyenoord, PSV en AZ schuiven hun algemeen directeur naar voren, respectievelijk Mark Koevermans, Toon Gerbrands en Robert Eenhoorn. Ajax wil de positie niet laten vervullen door algemeen directeur Edwin van der Sar, maar door commercieel directeur Menno Geelen. 'Dat stuitte tegen de borst van de andere drie topclubs', weet het dagblad.

Geen van de vier topclubs wil vrijwillig afstand doen van een eigen plek in de Raad van Commissarissen, waaruit volgens de krant 'de onderlinge verdeeldheid en het inmiddels diepgewortelde wantrouwen' tussen de clubs blijkt. Afgesproken is nu dat Ajax en PSV gezamenlijk één voordracht gaan doen. Zij maken dus onderling een keuze uit Geelen of Gerbrands. Feyenoord en AZ moeten samen kiezen tussen Koevermans en Eenhoorn.

Bij de overige clubs uit de Eredivisie waren minder lange onderhandelingen nodig om tot een akkoord te komen. Martin van Geel (Willem II), Manfred Laros (Sparta Rotterdam), Marco Bogers (VVV-Venlo) en Thijs van Es (FC Utrecht) zijn al verzekerd van een plek in de RvC van de ECV. Woensdag wordt bekend welke twee vertegenwoordigers van de topclubs erbij komen. Dan wordt ook een voorzitter gekozen.

De clubs uit de Eredivisie moesten op zoek naar een nieuwe RvC, nadat vorige week de voltallige raad aftrad. Volgens voorzitter John Jaakke was er bij 'een aantal Eredivisie-clubs' onvoldoende vertrouwen in de raad. Opvallend was dat de positie van de RvC-leden het eerste vergaderpunt was: toen duidelijk was er geen draagvlak meer was voor Jaakke, werd niet meer gesproken over de andere agendapunten. "Het was daardoor de kortste vergadering in de geschiedenis van de Eredivisie CV", aldus De Telegraaf.