Ook bij bezoek aan Jong Ajax hapert machine van FC Volendam

FC Volendam heeft maandagavond opnieuw niet kunnen winnen in de Keuken Kampioen Divisie. Drie dagen na de 1-1 remise tegen TOP Oss moest het team van Wim Jonk genoegen nemen met een identieke eindstand bij Jong Ajax en dat na een reeks van vijf zeges op rij met een doelsaldo van 25-6. FC Volendam staat zesde, met 23 punten, met een achterstand van zeven punten op koploper Almere City FC. De twintig punten van Jong Ajax zijn goed voor een achtste plaats.

Beide ploegen probeerden verzorgd voetbal te spelen met een hoge intensiteit. Dat leidde tot een aantrekkelijke wedstrijd met een aantal grote kansen. In het eerste half uur kwam het scorebord weliswaar niet in beweging, maar er waren zeker mogelijkheden over en weer. Jaymillio Pinas schoot ruim over toen hij de bal zomaar in de voeten kreeg gespeeld van Mike Eerdhuijzen.

Niet veel later kwam Naci Ünüvar bijna tot scoren toen Alex Plat balverlies leed. Na 25 minuten spelen FC Volendam een dubbele kans, maar Martijn Kaars en Samuele Mulattieri kwamen niet tot scoren. Het was FC Volendam dat na 31 minuten aan de leiding ging. Na een voorzet van Boy Deul liep Kaars de bal bij de tweede paal binnen: 0-1. Het antwoord van het team van Mitchell van der Gaag volgde echter al enkele minuten later.

Victor Jensen kreeg de bal van Pinas en tikte het leer in de verre hoek achter Joey Roggeveen: 1-1. De teams kregen nog een kans om met een voorsprong de rust in te gaan. Een hard schot van Mickey van de Ven werd gestopt door Kjell Scherpen en Roggeveen reageerde goed op een pegel van Kenneth Taylor.

De wedstrijd ging na rust aanvankelijk op en neer. Een schot van Kaars ging voorlangs en een vrije schietkans van Taylor was een prooi voor Roggeveen. Naarmate de tweede helft vorderde, creëerde Jong Ajax minder en had FC Volendam het meeste balbezit. Het team van Jonk kon echter niet een tweede treffer forceren. Plat had in de laatste minuut nog de winnende op zijn voet, maar hij schoof de bal in de handen van Scherpen. De Noord-Hollanders spelen vrijdag thuis tegen Almere City. Jong Ajax gaat een dag later op bezoek bij hekkensluiter FC Dordrecht.