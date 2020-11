Mannen van Veronica Inside serieus bezorgd om gezondheid Boskamp

De heren van Veronica Inside maken zich serieuze zorgen om de gezondheid van hun vaste tafelgast Jan Boskamp. De 72-jarige oud-voetballer kampt met gezondheidsklachten en moest maandag voor de tweede keer op rij verstek laten gaan in het praatprogramma. Boskamp heeft hoge koorts en mogelijk corona, zo meldde Johan Derksen.

Maandag schoof Wim Kieft aan als vervanger van Boskamp; vrijdag werd hij al vervangen door Hans Kraay junior. Uit de toon waarop aan tafel gesproken werd, viel af te leiden dat Wilfred Genee, René van der Gijp en Derksen bezorgd zijn om Boskamp. "Hij is er vandaag helaas niet bij", opende Genee het programma. "Nee, maar daar maken we geen grappen over", antwoordde Derksen. "We hopen dat hij snel herstelt, namens ons allemaal: van harte beterschap", aldus Genee.

Verderop in het programma kwam Van der Gijp terug op de situatie van Boskamp. "We moeten het misschien nog even over Jan hebben, Johan. Jij zei dat er niet bij, maar Jan heeft hoge koorts, hè", zei de oud-rechtsbuiten. Derksen antwoordde daarop: "Jan heeft de verschijnselen van corona. Hij heeft de test gedaan, dat hoort hij morgen (dinsdag, red.) pas. Maar hij had vanavond weer hoge koorts. En Jan zit natuurlijk in een risicogroep, hij moet echt uitkijken."