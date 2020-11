Kieft onder de indruk: ‘De snelheid van Ronaldo en het postuur van Zlatan’

Erling Braut Haaland vestigde afgelopen zaterdag alle aandacht op zich. In de ochtenduren werd de talentvolle aanvaller van Borussia Dortmund en het nationale elftal van Noorwegen uitgeroepen tot de winnaar van de Golden Boy-award en ’s avonds maakte hij vier doelpunten in 32 minuten in de 2-5 zege op Hertha BSC. Dit seizoen staat de teller al op 15 goals in 12 officiële duels en niemand maakte ooit meer doelpunten in zijn eerste 22 Bundesliga-wedstrijden: 23. Het oude record stond op naam van levende legende Uwe Seeler (20).

Wim Kieft kreeg maandagavond bij Veronica Inside de vraag van wie hij momenteel het meest geniet, van Zlatan Ibrahimovic of Haaland. “Van alle twee”, benadrukte de oud-aanvaller in het televisieprogramma. “Haaland is natuurlijk sensationeel. De meeste spitsen van zijn fysiek hebben geen diepte in hun spel en hij is ook nog eens razendsnel, niet normaal. Als je dat dus hebt… Meestal zijn het van die aanspeelpunten die een bal vasthouden. Maar deze jongen heeft het gewoon allemaal.”

“Hij heeft de snelheid van Ronaldo en hij heeft het postuur van Zlatan”, somde Kieft op. “En hij kan het gewoon allemaal. Je kan je niet voorstellen dat hij zich niet doorontwikkelt tot een van de allergrootsten. Hij is pas twintig jaar, maar ik voorzie dat, als hij niet zwaargeblesseerd raakt, hij een van de allergrootsten in het hedendaagse voetbal wordt.”

Highlights | Hertha BSC - Borussia Dortmund | 'Haaland-show' in Berlijn

Kieft kan ook genieten van Ibrahimovic, die dit seizoen tien doelpunten in zes Serie A-duels maakte en daarmee op 39-jarige leeftijd topscorer van de Italiaanse competitie is. “Als je zo ambitieus bent hè”, uitte de oud-aanvaller zijn bewondering. “Dat heeft Cristiano Ronaldo ook en ik hoop dat Haaland dat ook krijgt. Dat je het elke wedstrijd wil laten zien. Dat doen Ronaldo en Zlatan nu. En Zlatan is ook nog eens vier jaar ouder dan Ronaldo.”

Ibrahimovic scoorde zondag in de 1-3 zege van AC Milan op Napoli tweemaal en staat nu al op tien goals. Daarmee is de aanvaller verreweg de oudste speler ooit in de Italiaanse competitie die na acht speelronden, waarvan hij er slechts zes speelde, in de dubbele cijfers zit. Het oude record was van de toentertijd 29-jarige Silvio Piola in 1942/43.