Elia openbaart privébericht van cameraman en zorgt voor nieuw hoofdstuk

Het relletje rond Eljero Elia blijft de gemoederen bezighouden. Koen van den Bogaart, de cameraman van FOX Sports die door de aanvaller van FC Utrecht werd aangesproken, heeft via Instagram contact gezocht met Elia om zijn kant van het verhaal uit te leggen. Van den Bogaart baalt van de commotie die is ontstaan naar aanleiding van de beelden.

"Hi Eljero, ik ben Koen, de cameraman die je aansprak", aldus Van den Bogaart in een privébericht aan Elia, dat is onthuld door laatstgenoemde. "En eerlijk gezegd ben ik nogal overdonderd door alle negatieve reacties richting jou. En ook mijn telefoon stond vandaag roodgloeiend. Direct na de wedstrijd werd ik meteen door allerlei mensen gevraagd wat je aan me vroeg. Ik heb hetzelfde verteld als wat jij nu zegt in je video."

"Het is inderdaad niet tof dat mensen dingen roepen zonder precies te weten wat er speelt", vervolgt de cameraman van FOX Sports. "En wat volgt is een sneeuwbaleffect waardoor het in ieder nieuwsbericht een beetje groter gemaakt wordt. Hopelijk waait het snel over, succes ermee en wellicht tot snel." Elia reageert daarop met: Kan jij niks aan doen", inclusief de emoji van een hartje en 'boks'.

Het incident gaat om beelden van Elia waarop te zien is dat hij zondag na afloop van de wedstrijd tussen PEC Zwolle en FC Utrecht een praatje maakt met een cameraman. Presentator Jan Joost van Gangelen verzekerde bij het programma Dit Was Het Weekend dat Elia er niet van gediend was dat hij gevolgd werd. “Hij zei: ‘Waarom volg je mij nou eigenlijk?’ De cameraman zei: ‘Ja, omdat ik een cameraman ben en ik het mooiste beeld probeer te maken’", zei Van Gangelen over het gesprek tussen Elia en de cameraman.

Elia reageerde maandagmiddag via zijn Instagram Stories en liet weten dat de vork iets anders in de steel zit. "Ik vroeg hem: ‘Heb jij een oortje in?’", herhaalt Elia zijn eigen woorden. Volgens de buitenspeler gaf de cameraman aan dat hij geen oortje in had. "Ik zei: ‘Want ik dacht dat FOX Sports misschien aan jou vroeg om specifiek mij te filmen.’ Dat is het enige wat ik heb hem heb gevraagd. Hij zei: ‘Nee, echt niet.’ Dus ik zei: ‘Oké, fijne avond.’ En nogmaals, normaal zou ik dit nooit doen, maar ik zie dat bepaalde mensen op tv altijd wel wat hebben te zeggen. Het is nooit goed, dus ik laat ze ook gewoon."