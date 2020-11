Johan Derksen begrijpt niks van PSV: ‘Dat is een vriendje van de trainer’

Johan Derksen begrijpt niet waarom PSV Eran Zahavi heeft aangetrokken. Volgens de analist van Veronica Inside zit de 33-jarige spits bij de Nederlandse topclub Mohamed Ihattaren in de weg. Tegen FC Twente (1-1) mocht laatstgenoemde pas 22 minuten voor tijd invallen van trainer Roger Schmidt, "Ik begrijp niks van PSV, eigenlijk", opent Derksen zijn relaas.

"Ik zit dan te kijken, dan zie ik die Israëliër lopen, die komt dan een jaartje langs, want dat is een vriendje van de trainer", zegt Derksen over Zahavi. "En het grootste talent van Nederland, Ihattaren, die zit op de bank, omdat hij niet in vorm is. Maar Ihattaren vertegenwoordigt waanzinnig veel geld. En als die trainer die jongen nou eens gewoon opstelt, laat hem die vorm terugkrijgen. In die Israëliër hoef je niet te investeren. Die komt even een paar centjes halen en is die dan weer naar een club in het Midden-Oosten, of waar dan ook. Nou zal dat politiek wat moeilijker liggen, waarschijnlijk ergens anders. Maar daar heb je niks aan, dat is alleen maar een vriendje van de trainer."

Derksen vindt het onbegrijpelijk dat Schmidt zoveel zeggenschap heeft bij PSV. "Die man is gekomen, die heeft allemaal vrienden om zich heen verzameld. Hij heeft het aankoopbeleid gedaan, niet John de Jong. Misschien kan hij naar Italië om technisch directeur te worden bij AS Roma", doelt Derksen op het gerucht dat Roma geïnteresseerd is in De Jong. Hij vervolgt: "Ik begrijp niet dat Toon Gerbrands, wat toch een verstandige man is, zo'n Duitser binnenhaalt en die krijgt alle macht. Die mag de aankopen regelen, die mag bepalen wie die wel en niet opstelt. Nu is dat niet ongebruikelijk bij een trainer, maar wel als hij aan kapitaalsvernietiging doet met je grootste talenten."

Volgens Derksen moet PSV meer investeren in Ihattaren. "Die moet helemaal begeleid worden, die moet zijn oude vorm weer terug krijgen. Die krijgt hij alleen maar terug door hem vertrouwen te schenken, door hem veel te laten spelen. Die moet niet in de weg gestaan worden, ook niet financieel gezien voor PSV, door een totaal oninteressante Israëliër." René van der Gijp voegt daaraan toe dat Schmidt waarschijnlijk geen fan is van Ihattaren. "Je hebt als PSV wel een probleem dat hij het gewoon niet in Ihattaren ziet zitten, dan heb je gewoon een probleem hoor."